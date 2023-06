Projekt fördert die Schönheit am Wegesrand

„Lebenslinien – Blühende Säume für die Artenvielfalt“ ist gestartet.

Burscheid. Die Augen werden durch das Projekt geöffnet. Das erzählten die ADFC-Vorsitzende Sabine Krämer-Kox genauso wie Bürgermeister Dirk Runge beim Pressetermin an einem mit Margeriten blühenden Wegesrand. „Seit dem Vortrag im Umweltausschuss fahre ich ganz anders durch die Gegend und achte sehr auf die Wegesränder“, sagt Dirk Runge. Und Sabine Krämer-Kox berichtet: „Ich lerne unsere Umgebung mit ganz neuen Augen sehen. Ich sehe, wie reich an Insekten die Säume sind – und das nicht nur mit den uns bekannten Bienen und Hummeln.“

Am Dienstag war die offizielle Kick-off-Veranstaltung in Burscheid. Tätig ist die Ingenieurin für Landschaftsentwicklung, Manuela Thomas, die bei der Biologischen Station Rhein-Berg arbeitet, aber bereits seit Januar. Vergangene Woche stellte sie das Projekt, das von 2023 bis 2025 vom Landschaftsverband finanziert wird, bereits im Umweltausschuss vor.

„Lebenslinien – Blühende Säume für die Artenvielfalt“ ist das Projekt überschrieben. Dr. Bernd Freymann, Geschäftsführer der Biologischen Stationen Rhein-Berg und Oberberg, sagt: „Artenreiche Säume mit ihrem heimischen Blütenangebot haben in unserer Kulturlandschaft eine große Bedeutung als Rückzugsräume für Wiesenpflanzen und Nahrungsquelle für Insekten und andere Tiere. Oft werden diese Säume aber zu früh und zu oft gemäht und können daher diese Funktion nicht mehr erfüllen.“ Oft gebe es keine blühenden Säume mehr. Dies soll geändert werden.

„Wir freuen uns sehr, dass die Biologische Station Rhein-Berg auf uns mit diesem tollen Projekt zugekommen ist, und sind gespannt, welche Empfehlungen für die Pflege sich für unseren Bauhof aus dieser Kartierung ergeben“, sagt Bürgermeister Dirk Runge. „Das Projekt hilft der Stadt auf jeden Fall, Biodiversität und Artenvielfalt zu fördern.“

Der Bauhof der Stadt Burscheid wird letztendlich die Pflege der Säume übernehmen. Daniel Wojtas, stellvertretender Leiter der Grünkolonne von Burscheid, sagt: „Auch wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Und wir hoffen, dass wir viel von einander lernen können.“ Auch die örtliche Landwirtschaft war von Anfang an mit an Bord. „Wir begrüßen dieses Projekt sehr und freuen uns, wenn wir auch unseren Beitrag dazu leisten können, die Artenvielfalt zu fördern“, sagt Frank Paas, Vorsitzender des Rheinischen Landwirtschaftsverbands für Burscheid. „Wir werden gerne unsere Schaffenskraft zur Verfügung stellen. Wir sind mit technischen Mitteln und Möglichkeiten ausgestattet, die hilfreich sein können.“

Neben den offiziellen Projektpartnern haben sich auch schon Ehrenamtliche gefunden, die die Arbeit von Manuela Thomas unterstützen: Der BUND, der Nabu und der Bergische Naturschutzverein RNB. „Jedes bisschen Artenvielfalt ist förderlich“, sagt Thomas Wirtz, Vorsitzender des Nabu. Und Sabine Krämer-Kox, ADFC und BUND-Mitglied ergänzt: „Ich finde es wichtig, dass uns allen die Augen durch das Projekt geöffnet werden.“ Sie erlebe in ihrem Garten, den sie inzwischen naturnah belasse, so eine Lebendigkeit von umhersurrenden Bienen, Schmetterlingen und Hummeln, dass sie dies nie mehr missen möchte.

„Jetzt möchten wir die Bürgerinnen und Bürger bitten, uns noch zu helfen“, sagt Manuela Thomas, die Leiterin des Projekts „Lebenslinien – Blühende Säume für die Artenvielfalt“. „Wer Säume sieht, die ihm besonders gut gefallen, kann mir das mitteilen.“

Wo blühen noch Margeriten, Flockenblumen, Wiesen-Witwenblumen oder der seltene Thymian an wenig befahrenen Straßen? Eine E-Mail mit allen Infos kann an Manuela Thomas geschickt werden.

Thomas@bs-bl.de

Radtour

Um Bürgerinnen und Bürger auf die Artenvielfalt von Wegrändern und Säumen hinzuweisen, lädt die ADFC-Vorsitzende Sabine Krämer-Kox für Montag, 19. Juni, um 18.30 Uhr zu einer Radtour ein. Treffpunkt ist der Raiffeisenplatz in Burscheid-Hilgen. Von dort gehe es über die Balkantrasse und ausgesuchte Gegenden. „Wir werden sehen, was sich in den Säumen am Wegesrand an Insekten tummelt, und werden die Pflanzen bestimmen.“