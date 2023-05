Preissteigerung stimmt Uwe Graetke besorgt

Noch bis Sonntag bittet Verein „Burscheid Live“ zum Altstadtfest.

Am Samstag ist schon Halbzeit: Doch das Altstadtfest auf Marktplatz und in der Kirchenkurve hat noch eine ganze Menge zu bieten – und das bei einem als sehr gut angekündigten Wetter.

Dance Acts, Schlager und Partytime heißt es am Samstag. Von 14.30 Uhr an erwartet der Vorsitzende von „Burscheid Live“, Uwe Graetke, als Gastgeber zunächst das Burscheider Tanzstudio Pilates&Dance by Silvia, Marimars Tanztempel aus Leverkusen und den Tanzsportverein Rhein-Wupper Leichlingen.

Schlager ist hip: Ab 16 Uhr stehen Jenny, die Flamingoboys, Alex Seebald, Foxbeat und Laura Hessler auf der Bühne. Als bewährter Stimmungsgarant gilt die Coverband Framework, die im weiteren Verlauf des Abends das Publikum mitreißen will.

Der Sonntag startet mit dem Frühschoppen

Der Sonntag gehört dem Frühschoppen, der um 11 Uhr mit Dr. Mojo und Ferdi`s Drehorgel-Orchester ein. Am Nachmittag folgt ein bunter Mix aus tänzerischen Darbietungen: Nasch dwor, Tanzcorps Die Schlebuscher sowie Dance Mice, Essence Ladies und das Dance Team der Turngemeinde Hilgen.

Uwe Graetke freut sich bereits auf gut bekannte Gäste, die in „Deutschland sucht den Superstar“, kurz DSDS, aufgetreten sind: Amber van den Elzen (2. Platz 2022) sowie Laura van den Elzen (2. Platz 2016) plus Mark Hoffmann (Halbfinalist 2016). „Ein Höhepunkt“, findet Graetke. Die Straßenmusikerin Ronja Luka wird dann am Abend den musikalischen Schlusspunkt setzen.

Gastgeber Graetke blickt indes sorgenvoll in die Zukunft. Sorgen bereitet ihm, dass es trotz 27 Spendern, Sponsoren und Förderern (Firmen, Geschäfte, Banken) nicht gelingen werde, die Kosten in diesem Jahr auch nur annähernd zu decken.

Ein finanzielles Loch von circa einem Drittel der Kosten werde bleiben, weiß Graetke. „Während wir die Corona-Jahre finanziell gut überstanden haben, hat sich in diesem Jahr die Situation für die Durchführung von Veranstaltungen aufgrund ausgelaufener Fördertöpfe des Landes und eines leichten Rückgangs bei der Anzahl der Spender und Sponsoren bei gleichzeitigen deutlichen Preissteigerungen drastisch verschlechtert“, sagt er. „Was wir dieses Jahr geplant haben, werden wir aber auf jeden Fall auch durchziehen. Danach müssen wir sehen, was 2024 noch möglich sein wird.“

Finanzielle Sorgen plagen ebenso die Jahrmarktschausteller, die auf ein gutes Geschäft in Burscheid hoffen. Bereits seit 2020 ist die Schaustellerfamilie Josef Schaffrath aus der Nähe von Düren ein verlässlicher Partner für den Verein. Sie baut auf der Hauptstraße zwischen der Stadtbücherei und Im Winkel wieder eine Schiffsschaukel, einen Pressluftflieger sowie Buden mit Enten Angel, Pfeil- und Dosenwerfen sowie Süßwaren auf. Mit einem Hennecke-Kinderkarussell und einem Beach-Ball-Stand ergänzt Schausteller Albert Löffelhardt die nostalgischen Attraktionen.

Auf dem Marktplatz können die Besucher wieder an dem Bierwagen der KG Urbacher Räuber e. V. ihren Durst stillen. Beste Kaffeekompositionen bietet die RiRu Kaffeerösterei aus Burscheid. Als Speisen gibt es an verschiedenen Ständen unter anderem Bratwurst, Reibekuchen, Pommes frites, Hamburger, Waffeln, Kuchen, Crêpes. Am heutigen Samstag sind auch die Europa-Miniköche der Johannes-Löh-Gesamtschule mit von der Partie. Außerdem hält der Eiswagen von Graziano Sedda, der in Witzhelden und Hilgen Eisdielen betreibt.

Weitere Teilnehmer mit Ständen sind: Verein „Burscheid Live“ (Roccos Kinder Holzeisenbahn sowie zeitweise Kinderschminken und Glücksrad), Heim & Haus (Präsentation und Information), Jürgen Elstermeier (Drechsler), Karin Pickenpack (Trödel und Kunsthandwerk), Laura Küsters (Grußkarten und Trockenblumen Dekorationen, Novanetz GmbH & Co KG, (Infostand zum Glasfasernetzausbau), Pilates & Dance by Silvia & BuggyFit Burscheid), Super-Löwe (Selbstbehauptungstraining für Kitas und Grundschulen sowie Vorwerk (Kobold und Thermomix).

burscheid-live.de