Polizei streift mit Bürgermeister Runge durch Burscheid

Müll am Wegesrand oder offene Autotüren: Die Burscheider teilten viele Sorgen.

Von Tanja Alandt

Burscheid. Keine fünf Minuten dauerte es, bis Bürgermeister Dirk Runge und Andreas Weilermann, Leiter der Polizeiwache Burscheid, bei ihrem Streifgang am frühen Freitagabend durch Burscheid angesprochen wurden.

Als die hilfesuchende Passantin den Burscheider Bürgermeister in der Ordnungsamt-Weste neben dem Polizeihauptkommissar erblickte, zögerte sie keine Sekunde und schilderte ihnen spontan ihr Problem mit dem Keller ihrer Mietwohnung.

Seit etwa zwei Monaten habe sie keinen Durch- und Zugang mehr zu ihrem Kabuff, da vermutlich ein anderer Mieter aus dem Haus den Weg dorthin mit seinen Sachen zugemüllt habe. Mit Fotos auf ihrem Handy hatte sie das Problem dokumentiert. Zwar habe sie dem Hausmeister Bescheid gegeben, dies habe jedoch nichts bewirkt, erzählte sie.

Da dies ebenfalls im Sinne des Brandschutzes ein Problem darstellt, gaben Polizei und Vertreter der Stadt der Frau einige Tipps.

Sicherheit und Ordnung in den Fokus rücken, schauen nach Schwachstellen – das war die Intention hinter dem gemeinsamen Rundgang. Ein Eis als Dankeschön für die unproblematische Art der Hilfe, klang zwar verlockend, konnte Weilermann und Runge aber nicht davon abhalten, ihren Weg durch Burscheid an diesem Sommerabend fortzusetzen.

Die gemeinsame Streife führte vom Rathaus auf der Höhestraße über die Kirchenkurve zur Trasse beim Megafon.

Während sich der Bürgermeister vor allem über nicht entsorgten Müll an einer Stelle ärgerte, bei der sich Jugendliche gerne treffen und beispielsweise auf der Tischtennisplatte chillen, wunderte sich Polizist Andreas Weilermann, der 1983 im Streifendienst angefangen hat, über Autofahrer, die ihr Kraftfahrzeug nicht abgeschlossen oder zumindest das Fenster offen gelassen hatten und sprach sie daraufhin an. „Es könnten Kinder die Handbremse lösen und das Fahrzeug in Bewegung setzen“, ermahnte er sie. Dass das Fahrzeug bei Diebstahl in solchen Fällen nicht versichert sei, komme natürlich hinzu.

Die „Probleme“des Alltags

Es waren vor allem kleine Begebenheiten, durch die Runge und Weilermann mit Passanten ins Gespräch kamen. Da war der Junge auf seinem Roller, den der Polizist auf seine offenen Schnürsenkel hinwies oder die demolierten Scheiben einer Schule. Oder die Kinder, die mit dem Rad vorbeisausten und mit einer Kamera auf dem Helm ihre Strecke filmten. Wohl nicht wissend, dass Aufnahmen des öffentlichen Straßenverkehrs auch mit Bußgeldern belegt werden können.

Dennoch zeigte sich Bürgermeister Dirk Runge insgesamt zufrieden mit seinen Burscheidern: keine randalierenden oder pöbelnden Jugendlichen weit und breit.

Weilermann: „Eigentlich sind wir hier gesegnet“

Den größten Teil der Einsätze in Burscheid nehmen laut Polizei ohnehin Verkehrsunfälle sowie Verkehrsbehinderungen oder Ruhestörungen in Anspruch. Auch werden häufig Personen gesucht oder Menschen machen sich Sorgen, wenn der Briefkasten ihres Nachbarn überquillt und sie diese beispielsweise drei Tage lang nicht gesehen haben.

In Burscheid gibt es keine offene Trinker- oder Drogenszene und keine Partymeile, nur „vermüllte Treffpunkte“, wie Weilermann berichtete. „Eigentlich sind wir hier gesegnet“, so Weilermann. Und mit Blick auf die wenigen Problemstellen: „Ein bisschen muss es in jeder Stadt ja auch geben.“