Polizei misst fast 2,5 Promille

Burscheid. -kc- Am Samstag, 9. September gegen 18.15 Uhr fiel den eingesetzten Beamten am Raiffeisenplatz in Burscheid bei einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle aufgrund eines Gurtverstoßes ein alkoholisches Mischgetränk in der Mittelkonsole des Renaults von einem 61-jährigen Kölner auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille.