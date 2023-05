Polizei jagt Corona-Betrüger

Am Dienstag wurden in elf Städten Wohnungen und Büros durchsucht.

Burscheid. Wie die Polizei Köln gestern mitteilte, hat sie am Dienstag wegen Betrugsverdacht mit Corona-Bürgertests in elf Städten parallel 44 Wohnungen und Büros durchsucht, darunter auch im Rheinisch-Bergischen Kreis. Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt 22 Beschuldigte, die in großem Stil nicht durchgeführte Bürgerschnelltests zur Abrechnung bei der Kassenärztlichen Vereinigung eingereicht haben sollen. Die Männer und Frauen im Alter zwischen 24 und 57 Jahren sollen nach jetzigem Ermittlungsstand mehrere Millionen Euro erlangt haben.

Allein in einem der insgesamt 14 Verfahren gehen die Ermittler derzeit von einem Schaden in Höhe von 2,4 Millionen Euro aus. Bei den Durchsuchungen in Köln, Bonn, im Umland von Neuss und Euskirchen sowie im Rhein-Erft-, dem Rheinisch-Bergischen und dem Rhein-Sieg-Kreis sicherten die Beamten Unterlagen und Datenträger, ebenso wie Luxusuhren und Bargeld im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. nal

Weitere Blaulichtmeldungen