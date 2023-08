Polizei findet im Haus zwei Waffen

Beamte folgten flüchtigem Fahrer.

Odenthal. Ein Fahrer wollte am Montagabend mit seinem Ford rangieren. Das ging – Alkohol lässt grüßen – gründlich schief.

Der Fahrer fuhr rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in Eikamp, Sonnenweg, und touchierte dabei zunächst mit seinem Außenspiegel einen geparkten Wohnwagen. Dann rammte er eine daneben befindliche Mauer und einen Strandkorb, der vor der Mauer stand. Ein dahinter befindlicher Carport wurde durch die verschobene Steinmauer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Nach Angaben einer Zeugin entfernte sich der Unfallverursacher jedoch von der Unfallstelle. Sowohl das Kennzeichen des Pkw als auch der Fahrer wurden jedoch eindeutig erkannt und in der näheren Umgebung von der Polizei angetroffen, teilt die Kreispolizeibehörde mit.

Der Verursacher, ein 58-jähriger Odenthaler, wurde an seiner Wohnanschrift zum Unfall befragt. Er äußerte sich den Beamten gegenüber zunächst nicht und zog sich in das Schlafzimmer seines Hauses zurück. Da die Polizisten bereits an der Haustür deutlich Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrnehmen konnten, folgten sie ihm in das Schlafzimmer.

Dort entdeckten sie zufällig zwei Kurzwaffen samt Munition, die sie umgehend sicherstellten. Eine entsprechende waffenrechtliche Genehmigung zum Besitz der Waffen konnte der Mann nicht vorweisen.

Da der Mann offenbar unter starkem Alkoholeinfluss stand, sollte seine Fahrtauglichkeit überprüft werden. Einen Atemalkoholtest lehnte er jedoch ab, so dass er umgehend mit zur Wache genommen wurde, wo ihm zwei angeordnete Blutproben entnommen wurden.

Den Fahrer erwartet nun neben Schadensersatzforderungen ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss, Verkehrsunfallflucht sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz. nal