Einbrecher in Burscheid

Blaulicht

Polizei war mit der Spurensicherung in der Straße Kaltenherberg aktiv. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Burscheid. Die Polizei berichtet über einen Wohnungseinbruch in Burscheid.

In der Straße Kaltenherberg haben demnach unbekannte Täter die Abwesenheit von Hausbewohnern ausgenutzt. Zwischen 17.30 und 22.30 Uhr am Freitag hebelten sie offenbar die rückwärtige Terrassentür auf. In der Wohnung hätten die Täter die Räume durchwühlt und mehrere teils wertvolle Uhren gestohlen.

Die Spurensicherung hat vor Ort Hinweise gesichert. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202/205-0 entgegen.

