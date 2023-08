Pizza hilft Kinderschutzbund

350 Euro gespendet.

Burscheid. Nach 30 Jahren Pizza-Party im heimischen Garten ist es genug. So fanden Helga Sparmann und Rita Wettlaufer. Ergo: Die Partykasse wird aufgelöst, und 350 Euro gehen als Spende an den Kinderschutzbund. Zur Freude von Teamvorstandsmitglied Dr. Johannnes Schrage. Ihm erzählten Helga Sparmann und Rita Wettlaufer bei der Spendenübergabe natürlich auch gern, was es mit den Pizza-Partys auf sich hatte.

1990 schlug die Geburtsstunde der Pizza-Party. Eine befreundete Familie zeltete mit den Kindern im Garten und der neue Pizzaofen, gebaut nach Plänen von Jean Pütz Hobbythek, wurde eingeweiht. Es folgten ein zweites und dann noch viele weitere Male. Der Kreis, der sich einmal im Jahr am Pizzaofen traf, wuchs auf rund 50 Leute an.

„Bald haben wir den Pizza- Partys auch ein Motto gegeben wie Kirmes, Italien, Zirkus und zuletzt Jecke Zick im Sunnesching“ erinnert sich Rita Wettlaufer, und Helga Sparmann ergänzt: „Und dann haben wir entsprechend den Garten geschmückt. Es war immer eine Party für die ganze Familie. Gemeinsam haben wir im Garten gezeltet, am Lagerfeuer gesessen und nachts eine Fackelwanderung gemacht.“

Corona setzte auch hier ein Ausrufezeichen. Drei Jahre lang musste die Pizza-Party eine Pause machen. Nun wurde mit der 30. Zusammenkunft in diesem August zwar noch einmal richtig gefeiert, aber auch das Ende besiegelt.

Ein Ende mit weinendem und lachendem Auge

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge nehmen die beiden Damen Abschied: „Man wird ja auch älter“, sagen beide. Der Vorschlag von Helga Sparmann, den Restbetrag aus der Partykasse dem Kinderschutzbund zu spenden, wurde von allen Gästen gutgeheißen. Dank einiger zusätzlicher Spenden kam dann Betrag von 350 Euro zusammen.

Johannes Schrage versprach, dass das Geld den Burscheider Kindern zugute komme, sei es bei der Aktion zum Weltkindertag, für die Eltern-Beratung oder auch für die Arbeit mit den Kindern in der Zwergenbande. Das ist der kleine Kindergarten, der in der Zentrale des Kinderschutzbunds an der Geilenbacher Straße mit untergebracht ist. nal