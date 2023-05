Photovoltaik und zu viel Geld

Den Auftakt markiert am Montag, 22. Mai, der Integrationsrat, der um 17.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zusammenkommt. Thema ist unter anderem die Fortführung des Integrationsfonds. 2018 und 2019 hatte Burscheid Geld bekommen, das Projekte unterstützen sollte, die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. In der Pandemie ging die Zahl der Projekte aber zurück. Nun sind noch knapp 22 000 Euro übrig. Diese sollen in einen neuen Fonds übergeführt werden, schlägt die Verwaltung vor. Einen Tag später ist der Schul- und Sozialausschuss an der Reihe – ab 17.30 Uhr in der Feuerwache Bürgermeister-Schmidt-Straße. Auch dort geht es um den Integrationsfonds sowie um die Stiftung Speck. Mit Photovoltaik und Artenschutz beschäftigt sich der Umweltausschuss am Donnerstag, 25. Mai. Beginn ist um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Raum 2.41. Alle Sitzungen sind öffentlich. -nal-