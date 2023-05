Pferde und Reiter messen sich im Parcours

Der Reit- und Fahrverein Burscheid-Paffenlöh bat zum Turnier auf seine Anlage.

Von Anja Wollschlaeger

Das große Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins Burscheid-Paffenlöh lockte bis Sonntag Reiterinnen und Reiter aus dem ganzen Rheinland an. Mehr als 300 Pferde waren für die viertägige Veranstaltung gemeldet. Und mehr als 250 Reiterinnen und Reiter aus dem ganzen Rheinland maßen sich im Springen und in der Dressur.

Rund um den Sandplatz und im Zelt hatten sich an allen Tagen viele Zuschauer versammelt, um den Pferden zuzusehen, Bekannte zu treffen und das Essensangebot des Vereins zu genießen. Vor allem die Currywurst hatte Fans.

+ Siegerehrung: Madeleine Hoppe errang mit Coradina (Foto) bei der Springprüfung Klasse L den 2. Platz und den 3. mit Pinocchio. © Doro Siewert

Zu denen zählte auch Manfred Bauens. Der 58-Jährige war am Samstag um kurz vor 8 Uhr mit seinem Pferd in Aachen gestartet. Er gewann die Springpferdeprüfung Klasse L und verriet anschließend, worauf er sich bei diesem Turnier immer am meisten freut: „Das sind die besten Currywürste, die man auf Turnieren findet“ – und ließ sich seine Portion schmecken. Aber auch reiterisch habe die Anlage in Paffenlöh ihre Vorzüge, so der Aachener: „Es gibt hier zwei Sandplätze. Das macht den Boden unabhängiger von der Witterung“, erklärte er. Der zweite Platz ist der Abreiteplatz, der versteckt hinter Bäumen im Schatten gelegen ist.

Auch die jüngsten Reiterinnen und Reiter hatten auf dem Turnier viele Gelegenheiten, ihr Können zu messen. In der Führzügelklasse hatte jedes Kind die helfende Hand einer Begleitperson zur Seite. Hans-Peter Kappes begleitete sie mit aufmunternder und verständnisvoller Moderation. So fragte er etwa: „Können alle eure Ponys rechtsherum traben?“ Erst, als alle Kinder genickt hatten, ging es an diesen Teil der Prüfung.

+ Siegerehrung Klasse M (v. l.): Karsten Alexander (1. und 2. Platz) mit Ulrich und Donnerlittchen, Alina Petry (3. Platz) mit Chacuda und Stephanie Domnik (4. Platz) mit Feine. © Doro Siewert

Am Samstag stand ein Geschicklichkeitswettbewerb auf dem Programm, den sich die Vereinsjugend gewünscht hatte. Da galt es, vom Pferd aus einen Ball mit einem Besen in Bewegung zu setzen und später Slalom zu reiten. Kappes, der mit den Kindern nachsichtig war, forderte die Erwachsenen zu mehr Leistung auf: „Wenn die Reitlehrerin schneller läuft, kann das Pony auch schneller rennen, also los.“

Die Reiter des eigenen Vereins konnten viele Platzierungen erreichen. In der Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse A** belegten sie die Plätze 2, 5 und 7. In der Stilprüfung Klasse L mit steigenden Anforderungen gingen die Plätze 2 und 5 an Antonia Heuer. Die Reiterin hatte zwei Pferde bei der Prüfung angemeldet, so dass sie mehrere Platzierungen belegen konnte.

Ein Reiter, der auch an internationalen Wettbewerben teilnimmt, ist Jaycon Schlesinger. Der Special-Olympionike tritt auch gegen Menschen mit geistiger Beeinträchtigung an. Nun aber maß er sich mit allen anderen Reitern an den Hindernissen. Schlesinger trainiert ebenfalls auf der Reitanlage des Vereins in der Oberwietsche. Im E-Springen erreichte er mit dem Schecken seiner Mutter den 6. Platz. Kritisch blickte er zurück auf die Leistung seines eigenen Schimmels Teddy: „Erst sind wir im Trödeltempo gestartet, aber bei der 5 ist er dann aufgewacht.“

Besonders viele spontane Nachmeldungen gab es für die Prüfung „Jump and Dog“, die am Sonntagmittag auf dem Programm stand. Dabei war ein Parcours von einem Hund mit Hundeführer zuerst zu absolvieren. Danach sieht das Reglement vor, dass der zweite Teil der Mannschaft startet: nämlich Pferd und Reiter. Die Hindernisse für die Pferde sind dabei natürlich höher. Die gemeinsame Zeit zählt schließlich für die Platzierung. Und das kam gut an.

Als letzte Prüfung am Sonntag stand eine Springprüfung Klasse M** mit Stechen auf dem Programm. Die Hindernisse sind dabei stolze 1,35 Meter hoch. Auch hier gab es für die Gäste viel zu sehen.

+ Bereit für die Siegerehrungen: Die drei Schwestern Luise, Frieda und Paula halten das Schleifenbrett. © Doro Siewert

Hintergrund

Das Turnier wird von Ehrenamtlichen des Vereins organisiert. Für Kaffee und Kuchen sind jeweils fünf Helferinnen und Helfer in mehreren Schichten eingeteilt. Für Pommes, Reibekuchen, Salatbüffet und Co. sorgen zusätzlich 20 Helferinnen und Helfer. Der Aufbau von Zelt und Catering begann bereits am Montag; an Himmelfahrt begann dann das Turnier. Das nächste Turnier des Reit- und Fahrvereins Paffenlöh findet im Herbst in der Halle statt.