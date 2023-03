„Peterchens Mondfahrt“ bezaubert das Publikum

Evangelische Kirchengemeinde führte am Wochenende beliebten Kinderbuchklassiker auf.

Von Sabine Naber

Burscheid. Kaum hatte die Erzählerin (Kara Wollschlaeger) zu Beginn der Theateraufführung betont, dass sich die Kinder verkleidet haben und nur spielen, dass sie Kobolde sind, da huschten sie auch schon durch den Saal des Gemeindehauses in Burscheid. Der Donnermann schlägt beispielsweise die Trommel, die Eisfee tänzelt leichtfüßig und elegant und der Sturmbube pustet, was das Zeug hält.

Den Klassiker „Peterchens Mondfahrt“ nach Gerdt von Bassewitz präsentierte die Kindertheatergruppe der Evangelischen Kirchengemeinde am Samstag- und Sonntagnachmittag und begeisterte die zahlreichen kleinen und großen Gästen mit ihrem zauberhaften Spiel restlos.

Als sich der Vorhang öffnete, da lieferten sich Peterchen (Aaron Grotjahn) und seine Schwester Anneliese (Hannah Kotthaus) erst einmal eine zünftige Kissenschlacht. Die allerdings jäh endete, als die Mutter (Paula Krimmel) das Schlafzimmer betrat. Aber einschlafen konnten die beiden trotzdem nicht, denn sie hörten ein Lied, das auf einer Geige gespielt wurde. Ein Maikäfer erschien, stellte sich mit den Worten: „Gestatten – Sumsemann aus der Dynastie der Maikäfer“, höflich vor und war glücklich, als die beiden schworen, dass sie noch nie einem Tier etwas angetan hatten. Denn nur liebe Kinder dürfen ihm helfen. „Meinem Urururgroßvater wurde das sechste Beinchen von einem Holzdieb abgeschlagen und auf den Mondberg verzaubert. Seitdem haben wir Maikäfer nur fünf Beine“, schilderte er mit Blick auf sein fehlendes Beinchen die Tragödie seiner Familie.

Auf ihrem Weg zum Mond erleben die drei Freunde spannende Abenteuer, lernen Naturgeister und Himmelsmächte kennen. Erst aber musste ihnen der Herr Sumsemann das Fliegen beibringen. „Ihr müsst nur einatmen und ausatmen – und jetzt die Arme hoch und runter“ – und schon schwirrten die Drei los.

Immer wieder brachte der Maikäfer die Gäste zum Lachen, wenn er in brenzligen Situationen kurzerhand umfällt, nachdem er vorher verkündet hatte: „Ich glaube, mein Panzer platzt.“ Der Kinderprojektchor des Johanniter Familienzentrums Auf der Schützeneich sang wunderschön: „Funkel, funkel kleiner Stern“ und der Sandmann (Johanna Schauen) zeiget den Kindern, wo es zur Nachtfee (Anneke Grotjahn) ging, die am Abend ein Fest feierte und alle Kobolde an ihren langen Tisch eingeladen hatte.

Das Ensemble hat den Klassiker liebevoll umgesetzt

Den Zauber, der von dieser fantasievollen Geschichte ausgeht, setzte das Ensemble großartig um. Der Vorhang glitzerte abwechselnd golden, silbern oder blau, die Kostüme farbenfroh, verspielt und sorgten dafür, dass man schnell in diese ganz andere Welt eintauchte. Die Nachtfee erschien zum Beispiel in einem bodenlangen schwarzen Kleid und ihre Haare blau. Die Sterne standen in weißen Spitzenkleidchen auf der Bühne und jede von ihnen hielt einen großen, silbernen Stern in der Hand, während sie sangen. Der Regenfritz ließ es sich nicht nehmen, mal kurz einen Strahl Wasser ins Publikum zu spritzen und wenn der Sumsemann mal wieder seinen Panzer platzen ließ, dann knallte er auf seine imposanten, braunen Flügel. Die Musik auf seiner Geige erklang allerdings immer sanft und melodisch.

Die mehr als 20 Kinder des Ensembles agieren so voller Freude am Theaterspiel, dass es ein Genuss war, ihnen zuzuschauen. In der Pause wurden die Gäste zudem mit Getränken und Waffeln verwöhnt.