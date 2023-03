Pater Stephan Kessler berichtet über eine Kirche im Reformstau

Burscheid. Elmar Funken, Leiter des Katholischen Bildungswerks Rheinisch-Bergischer Kreis, freut sich auf eine Veranstaltung, die interessant zu werden verspricht. Aus aktuellem Anlass haben das Katholische Bildungswerk und die Kirchengemeinde in Odenthal und Altenberg Pater Stephan Kessler SJ zu einem Vortrag eingeladen. Er berichtet als Teilnehmer direkt vom Synodalen Weg der Katholischen Kirche, der am vergangenen Wochenende in Frankfurt zu Ende ging. „Pater Stephan Kessler SJ ist für seine klaren Worte bekannt“, sagt Funken.