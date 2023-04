Osterfeuer an der Balkantrasse zieht viele Gäste an

Die Burscheider CDU hatte zum fünften Mal zu einem gemütlichen Treffen eingeladen.

Von Jutta Schreiber-Lenz

Burscheid. Unter Knistern und Knacken flogen am Samstagabend an der Balkantrasse die Funken: Zwischen dem Kinder- und Jugendzentrum Megafon und der Burscheider Tafel brannte ein kleines, aber feines Osterfeuer. Zum fünften Mal hatte die Burscheider CDU zu einem geselligen Abendtreff am Vorabend zum Ostersonntag eingeladen, und wieder waren viele gekommen. „Ich habe mein Auto in einer Pole-Position geparkt, damit ich schnell los kann, um mehr Würstchen zu holen, sollten die 300 nicht reichen, die wir kalkuliert haben“, sagte Iris Hasse schmunzelnd, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Partei zuständig ist.

Zufrieden schaute sie in die, mit dem offiziellen Veranstaltungsstartschuss um 19 Uhr, schon beachtlich große Besucherzahl, die sich minütlich steigerte. Nur wenige waren offenbar mit dem Auto gekommen, sondern hatten den Weg zum Feuer-Platz zu Fuß oder mit dem Rad über die Trasse genommen. „Eine gute Idee“, fand Iris Hasse. „Da kann man in Ruhe ein gepflegtes Bier zum Essen genießen.“ Schnell war der um die prasselnden Flammen gestellte Kreis aus Gartenstühlen besetzt. Vor allem Kinder schauten fasziniert zu, wie sich das Feuer durch den immer wieder neu bestückten Paletten-Haufen fraß. „Wir wollten keine Feuerwehr bestellen müssen, deshalb bleibt es auch in diesem Jahr bei der kleinen Variante“, sagte Erika Gewehr, die Vorsitzende der Burscheider CDU. „Für unser kleinformatiges Angebot, sich zu treffen und sich bei Getränken, Würstchen und für die Kinder Stockbrot gemeinsam auf das Osterfest zu freuen, reicht das allemal.“

Santelmann und Tebroke mischten sich unter Besucher

Nach NRW-Innenminister Herbert Reul, der im letzten Jahr als Ehrengast mittendrin im atmosphärischen Geschehen war, gaben sich diesmal gleich zwei besondere Gäste die Ehre: Landrat Stephan Santelmann und Bundestagsabgeordneter Dr. Hermann-Josef Tebroke mischten sich unter die Leute und taten das, was alle machten: Hier und da plaudern, zwischendurch in ein Würstchen beißen und gut gelaunt erst in die untergehende Sonne blinzeln und dann die prasselnden Feuerflammen im Mondlicht auf sich wirken

lassen.

Jedes Alter war in der bunt-gemischten Gästeschar ver-treten: Jugendliche nutzten die Chance, auf dem benachbarten Basketball-Platz ein paar Bälle im Netz zu versenken; Kinder versuchten sich in der Kunst, ihren um die Haselstrauch-Stecken gewickelten Stockbrotteig gleichmäßig im Feuer zu garen; und viele Senioren und Seniorinnen aus dem nahe gelegenen Luchtenberg-Richartz-Haus nutzten das Osterfeuer für einen kleinen Abendspaziergang und tauchten für ein Weilchen in die quirlige Menge ein.

Mit Rücksicht auf die Nachbarn war um 22 Uhr Schluss

„Im letzten Jahr war um Mitternacht Schluss. Ein paar Unermüdliche sind danach noch bis in die frühen Morgenstunden sitzen geblieben“, sagte Iris Hasse. „Das machen wir diesmal nicht, mit Rücksicht auf die Anwohner, die sich zwar nicht beschwert hatten, die wir natürlich trotzdem im Blick haben. Deshalb ist heute um 22 Uhr Ende.“ Außerdem seien die Temperaturen deutlich frischer. „Wenn das Feuer weg ist, wird es schnell so kühl, dass man nicht mehr angenehm sitzen kann.“

Ob das Osterfeuer, wie es ein alter Brauch sagt, tatsächlich heilende Wirkung bei Krankheiten hat, mag dahingestellt bleiben. Für die Seele aber war das diesjährige fröhliche Zusammensein an der Balkantrasse allemal wohltuend.