Orchesterschule lobt den 1. Musikpreis aus

In allen Altersgruppen gibt es Preise. Gesamtsieger erhalten Preisgeld.

Von Susanne Koch

Burscheid. Das Junge Orchester der Orchesterschule Burscheid unter der Leitung von Simon Roloff probt Donnerstagabend in der Johannes-Löh-Gesamtschule. Dort sind Klarinetten zu hören, da ein Paukenschlag, jetzt erklingt eine Trompete und die Querflöten setzen eine fröhliche Melodie darüber.

Dann passiert etwas für die jungen Musiker Ungewöhnliches. Klaus Perthel, der Vorsitzende der Luchtenberg-Stiftung, sowie Günter Haas, 1. Vorsitzender der Orchesterschule Burscheid, sowie der zweite Vorsitzende Axel Plutte treten vor die jungen Musikerinnen und Musiker. „Wir wollen euch einladen, euch für den 1. Musikpreis der Orchesterschule zu bewerben“, sagt Klaus Perthel. „Ihr könnt dabei eurer Lieblings-Solostück einstudieren oder aber auch zu einem Ensemble zusammenschließen.“ Anfänger seien ebenso willkommen wie weit Fortgeschrittene.

Alle können sich mit den Instrumenten des symphonischen Blasorchesters bewerben. „Es können Mitglieder der Orchesterschule sein, aber auch ältere, erfahrene Musikerinnen und Musiker auch aus umliegenden Gemeinden und Städten. Aufgeteilt werden die Musikerinnen und Musiker in sieben Altersgruppen. „Und alle Altersgruppen erhalten je einen ersten Preis, einen zweiten und einen dritten“, sagt Günter Haas. „Und die beiden Gesamtsieger bekommen noch zusätzlich eine geldliche Anerkennung von uns.“

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer (Ensembles gelten als ein Teilnehmer) werden mit 20 Euro, beispielsweise für die Noten, unterstützt. „Und es ist eigentlich selbstverständlich, aber ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Musikstücke in Zusammenarbeit mit den Musiklehrern im Unterricht vorbereitet werden können“, sagt Axel Plutte. Die zusätzlichen Ensembleproben werden durch die Orchesterschule Burscheid unterstützt.“

Die Stücke, die die Musikerinnen und Musiker auswählen, können aus allen Musikepochen stammen. „Bewertet werden Musikalität, Vortrag, Technik, Intonation und Rhythmus“, sagt Günter Haas, der 1. Vorsitzende. „Einige sehr spannende Ensembles haben sich schon zusammengefunden. Und es gibt auch Solo-Stücke.“

Die individuell vorbereiteten und einstudierten Darbietungen werden am 16. September von 13 bis 19 Uhr im Gemeindehaus und in der evangelischen Kirche am Markt vorgetragen. „Wir konnten die Kirchenmusikdirektorin Silke Hamburger gewinnen, die Solisten entweder auf dem Klavier oder auf der Orgel zu begleiten“, sagt Klaus Perthel. „Die Musikstücke der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen zwischen 4 und 15 Minuten lang sein.“ Im Anschluss an die Darbietungen erfolgen die Bekanntgabe der Gewinner und die Auslobung der Preise. „Wir sind jetzt schon sehr gespannt, was wir zu hören bekommen“, sagt Günter Haas.

Alle Preisträger werden auch noch zu einem gemeinsamen Konzertbesuch in der Kölner Philharmonie eingeladen. „Wir haben Kontakte dahin und schauen auch, ob unsere Gewinner nicht auch noch einen Blick hinter die Kulissen werfen dürfen“, sagt Klaus Perthel. „Es lohnt sich auf jeden Fall, an dem Wettbewerb teilnehmen.“

Ohne Spender und Sponsoring wäre so ein Wettbewerb gar nicht möglich. „Wir haben jetzt schon etwa 2300 Euro zusammen“, sagt Klaus Perthel. „Ich hoffe, dass wir noch weitere Gelder dazu bekommen werden, das zahlt sich auf jeden Fall für die Musikerinnen und Musiker aus.“

Günter Haas, Axel Plutte und Klaus Perthel befassen sich schon damit, wie es nach einem Erfolg – wovon die Herren ausgehen – weitergehen soll. „Wir könnten uns vorstellen, dann weitere Fächer zu integrieren“, sagt Klaus Perthel. „Die verbindlichen, schriftlichen Bewerbungen für dieses Jahr können ab sofort bis zum 1. September in der Orchesterschule Burscheid, Hauptstraße 88, eingereicht werden.“

Hintergrund

Die teilnehmenden Musikerinnen und Musiker werden in sieben Altersklassen aufgeteilt. Es gibt keine Altersbegrenzung. In allen sieben Kategorien gibt es drei gestaffelte Geldpreise: 40 Euro für den ersten Platz, 30 Euro für den zweiten Platz und 20 Euro für den dritten Platz. Die Gesamtsieger über alle Vorträge erhalten einen Zusatzpreis: 300 Euro für den Gesamtsieger (Solist oder Ensemble) und immer noch 200 Euro für den Zweitplatzierten.