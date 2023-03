Orchesterschul-Trio gelingt Sprung auf Landesebene

Am Sonntag treten Hanna Mania, Catharina und Caroline Frese in Burscheid auf.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Günter Haas von der Orchesterschule Burscheid ist stolz: Aus der Nachwuchsschmiede des Orchestervereins Hilgen (OVH) ist ein junges Trio aus Holzbläserinnen sehr erfolgreich beim Wettbewerb Jugend musiziert unterwegs.

Bevor die drei auf Landesebene auftreten, können sich die Burscheiderinnen und Burscheider vom Können der jungen Musikerinnen überzeugen: Die 15-jährige Hanna Mania (Querflöte), die 13-jährige Catharina Frese (Oboe) und die 14-jährige Caroline Frese (Klarinette) treten am morgigen Sonntag im Evangelischen Altenzentrum Auf der Schützeneich auf. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Die Grunderfahrungen im gemeinsamen Musizieren sammeln die Musikerinnen seit Jahren in den Nachwuchsorchestern der Orchesterschule. Das diffizile Zusammenspiel in kleiner Besetzung vermittelt ihnen vor allem der Oboen-Lehrer der Orchesterschule, Dietmar Stracke. „Unter seiner Anleitung wird seit vergangenem Herbst mindestens einmal wöchentlich als Ensemble am vielfarbigen Wettbewerbsprogramm geprobt – zusätzlich zu wöchentlichem Einzelunterricht und wöchentlicher Orchesterprobe“, sagt Günter Haas. Der Erfolg: 23 von 25 möglichen Punkten beim Regionalwettbewerb in Bergisch-Gladbach Ende Januar und damit die Weiterleitung zum Landeswettbewerb NRW.

Nächste Ebene ist Jugend musiziert NRW in Münster

Damit ist das nächste Ziel der Nachwuchskünstlerinnen festgesteckt und schon in Schlagweite: „Jugend musiziert NRW“ in Münster, Universität (Hörsaal Sch 121.5), am 25. März, 16.20 Uhr.

Zum Hintergrund: Der bundesweit ausgeschriebene Wettbewerb Jugend musiziert feiert 2023 seinen 60. Geburtstag. Seit 1963 wetteifern alljährlich junge Amateurmusiker um Preise, streben nach einem Weiterkommen von Wettbewerbsstufe zu -stufe. Diese gliedern sich in Regional-, Landes-, Bundesausscheidung. „Durch engagiertes Training kommen die Teilnehmenden in jedem Fall ein gutes Stück in ihrer individuellen Leistungsfähigkeit voran“, weiß Günter Haas. Die jungen Holzbläserinnen sind dabei kein Einzelfall: Aus der Musikstadt Burscheid stammen etliche Teilnehmer der vergangenen Jahrzehnte. „Maßgeblich die Bläser erreichten häufig beste Platzierungen. Für einige war es der Impuls, die Musik schließlich zum Beruf zu machen“, sagt Haas.

Jugend musiziert“ ist unter der Leitung des Deutschen Musikrats eine Maßnahme der außerschulischen Jugendbildung, die von Anfang an wesentlich durch das Bundesfamilienministerium gefördert wurde.

Die Orchesterschule Burscheid legt als Musikschule des OVH besonderen Wert auf das gemeinsame Musizieren, möglichst schon bald nach Beginn des Einzelunterrichts am jeweiligen Instrument. „Durch diese Verfahrensweise entsteht auch eine soziale Bindung der Schüler untereinander, die sich regelmäßig leistungssteigernd auswirkt“, betont Haas.

Das Bundesfinale von Jugend musiziert findet mit den Landessiegern im Mai in Zwickau statt.