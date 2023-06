Orchesterschüler zeigen ihr Können

Konzert am Sonntag, 18. Juni, in der Freikirchlichen Evangelischen Gemeinde.

Von Susanne Koch

Burscheid. Endlich treten die Kinder und Jugendlichen in Burscheid wieder an. Ihr erstes Konzert nach Corona – außerhalb des Serenadenkonzerts – haben das Junior-Orchester unter der Leitung von Heide Wendt und das Junge Orchester unter der Leitung von Simon Roloff am kommenden Sonntag, 18. Juni, um 17 Uhr in der Freikirchlichen Evangelischen Gemeinde in der Weiherstraße 5.

„Seit Anfang des Jahres arbeiten wir an unserem Programm“, sagt Simon Roloff, der auch als 1. Schlagzeuger bei den Bergischen Symphonikern spielt. „Für das Konzert werden bestimmt 60 Stunden Probenarbeit zusammenkommen.“ Die Probezeit dauere insgesamt 22 Tage, mit jeweils zwei Stunden, dazu komme eine viertägige Orchesterfahrt mit jeweils sechsstündigen Proben. „Noch nicht mal hinzugerechnet ist die zusätzliche Zeit zur Vorbereitung der Stücke mit den jeweiligen Musiklehrerinnen und Musiklehrern der Schülerinnen und Schüler“, sagt Simon Roloff.

Zu den Highlights der Kinder und Jugendlichen gehörten Musik von Coldplay, Star Wars, Klezmermusik, Scarborough Fair und eine Ballade. „Die Mitglieder des Orchesters waren unglaublich fleißig und sehr motiviert“, sagt Simon Roloff. „Sie haben unglaublich viel Spaß an der Probenarbeit, auch wenn es manchmal anstrengend wurde.“

Die Instrumentalausbildung wird von Berufsmusikern gestemmt

Für ihn als Leiter und professionellen Musiker sei es toll, zu erleben, wie sich Kinder und Jugendliche für Blasorchestermusik begeistern können.“ „Daher gönne ich es meinen Mitgliedern so sehr, dass sie auch ein tolles Konzerterlebnis für die getane Arbeit bekommen“, sagt Simon Roloff. „Wir sind aktuell 21 Orchestermitglieder. „Eigentlich können die Mitglieder des Orchesters das Konzert alleine stemmen, aber für das Konzert bekommen wir Unterstützung von Mitgliedern des Orchestervereins Hilgen, von Musikstudenten und Orchestermusikern.“ Damit werde auch der Klang des Blasorchesters eine runde Sache. „Für uns ist die Werbung zur Gewinnung neuer Mitglieder für das Orchesters sehr wichtig. Damit wir immer einen vollen Klang haben und die Orchester weiter sehr gut funktionieren.“ Die Instrumentalausbildung wird überwiegend von Berufsmusikern umliegender Sinfonieorchester (zum Beispiel Bergische Symphoniker, Duisburger Philharmoniker, Gürzenich-Orchester Köln, WDR-Rundfunk Orchester) durchgeführt, die auf eine reiche Erfahrung als Privatdozenten zurückblicken.

Das Jahreskonzert beginnt am kommenden Sonntag um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Anschließend werden die Instrumente vorgestellt und Kinder und Jugendliche können sie auch ausprobieren.

www.orchesterschule-burscheid.de