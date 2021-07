Ösinghausen feiert Dorffest

Veranstaltung

+ © TBÖ/Rainer Pentzek Vor der Turnhalle im Weidenweg fühlten sich die Ösinghausener im vergangenen Jahr beim Dorffest wohl. Jetzt wieder gefeiert. © TBÖ/Rainer Pentzek

TBÖ und der Quartierstreff laden für Samstag zum zweiten Dorffest an der Turnhalle am Weidenweg ein. Bezahlt wird mit Ö-Talern.

Von Ralf Paarmann

Vor zwei Jahren feierten die Ösinghausener ihr erstes Dorffest, in diesem Jahr geht es am Samstag, 31. August, in die zweite Auflage.

Die Veranstaltung, die in Kooperation des Quartierstreffs Ösinghausen (QTÖ) mit dem Turnerbund Großösinghausen (TBÖ) auf die Beine gestellt wird, findet vor und in der Sporthalle am Weidenweg in Ösinghausen statt.

Unter dem Motto „Von Nachbarn für Nachbarn“ wollen die Organisatoren ab 15 Uhr und bis spät in den Abend das Gemeinschaftsgefühl im Burscheider Stadtteil stärken. Geboten wird dabei für alle Altersklassen etwas. Nachmittags stehen unter anderem Kaffee, selbst gebackene Kuchen und Torten bereit - alles gesponsert von den Anwohnern.

Übungsleiter des TBÖ sorgen für die Kinderbetreuung

Später ist dann Zeit für kalte Getränke, Grillgut und selbst gemachte Salate. Zur Freude der Kinder und zur Entspannung der Eltern gibt es vor Ort eine Kinderbetreuung durch ausgebildete Übungsleiter des TBÖ.

Hüpfburg, Popcornmaschine und weitere Attraktionen stehen außerdem für die jungen Besucher bereit. „Wir wollen gemeinsam einen lustigen und entspannten Tag feiern und das Kennenlernen und den freundschaftlichen Austausch unter Nachbarn fördern“, freut sich Organisator und erster Geschäftsführer des TBÖ, Rainer Pentzek, auf die zweite Auflage, des vor zwei Jahren zum ersten Mal sehr erfolgreich durchgeführten Stadtteilfests.

Auf unterschiedliches Wetter ist man in Ösinghausen vorbereitet. Vor der Halle werden Pavillons aufgebaut, die entweder als Regen- oder als Sonnenschutz dienen. Bezahlt wird auf der Veranstaltung übrigens mit einer eigenen Währung: dem Ö-Taler. Er ist wiederverwendbar und liegt damit im Trend der Zeit.

DORFFEST INFO Eingeladen sind auch Nicht-Ösinghausener. ORT Veranstaltungsort ist die Turnhalle am Weidenweg, Weidenweg 33 KONTAKT Rainer Pentzek: Q-T-Oe@t-online.de

Die Organisatoren kündigen an, dass die Helfer und Ansprechpartner beim Fest durch Namensschilder erkennbar sein werden. Vor zwei Jahren meinte es das Wetter gut mit der Veranstaltung. Sitz- und Stehplätze am Weidenweg waren gefragt.

In der kühlen Halle vergnügten sich lediglich die Kids der Gäste auf der großen Hüpfburg. So war die Veranstaltung zu einem heiteren Kennenlern-Fest für Anwohner sowohl von Groß- als auch von Klein-Ösinghausen geworden.