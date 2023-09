Obst- und Gartenbauverein: Nun sollen mal die Jüngeren ran

Der Obst- und Gartenbauverein bekommt Verstärkung und hofft auf erfolgreiche Suche nach einem neuen Vorsitzenden.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Namen fliegen hin und her. Überlegungen, wer noch helfen und eingespannt werden könnte, wer sich für Flora und Fauna begeistert, für Naturschutz, Regionalität und Nachhaltigkeit. Gastgeberin Irmtraud Vorkauf sitzt am Kopfende der Tafel und lächelt. Der Obst- und Gartenbauverein schöpft wieder Hoffnung. Und damit natürlich auch seine Vorsitzende. Hoffnung, dass es mit dem 120 Jahre alten Verein weitergeht. Dass sich ein neuer Vorstand findet, wenn bei der Hauptversammlung im April das Team um Irmtraud Vorkauf endgültig nicht mehr antritt.

„Nicht, weil wir uns nicht verstehen würden. Zwistigkeiten gibt es nicht“, stellt Kassenwart Wolfgang Fuhrbach klar. Stattdessen aber „natürliche Gründe“, wie er sagt. „Alter und Krankheit. Letzteres entweder bei einem selbst oder beim Partner.“ Mehrfach hatte der Obst- und Gartenbauverein diesbezüglich schon Alarm geschlagen. Denn sein Vorstand geht fast komplett auf die 80 Lenze zu.

Doch kam an einem Donnerstag mit dem Feierabendmarkt die Lösung. Beziehungsweise eine Verstärkung. Denn dort stieß der Obst- und Gartenbauverein auf die Gruppe „Burscheid muss schöner werden“. Initiatorin ist die umtriebige Heidi Neumann: grüne Ratsfrau, 2. stellvertretende Bürgermeisterin, Wanderführerin, im Kinderschutzbund Burscheid aktiv. „Wir sind noch eine ganz junge Gruppe“, sagt sie. Man kümmert sich um Beete und Baumscheiben an der Hauptstraße und kam darüber mit dem Obst-und Gartenbauverein ins Gespräch. „Da habe ich gedacht: Das ist doch die gleiche Richtung, wir wollen Ähnliches: Umweltschutz, mehr Grün“, erzählt Irmtraud Vorkauf. Und das sieht Heidi Neumann genauso, die nun selbst Mitglied des Obst- und Gartenbauvereins werden will und sicher ist, mindestens sechs, sieben Leute aus ihrer Gruppe (die bestehen bleiben soll) für den altehrwürdigen Verein begeistern zu können.

Zwei junge neue Hoffnungen aus Hilgen sitzen mit am Tisch

Aber: „Damit ist es nicht getan“, betont Hanni Emmers, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. „Wir brauchen ab April einen neuen Vorsitzenden, eine neue Vorsitzende, der oder die die Fäden in der Hand hält. Der auch mal sagt, wo es lang geht.“ Und dafür, nämlich für die beharrliche Vorstandsarbeit, wird jemand gesucht und gebraucht.

Mit am Tisch sitzen zwei neue junge Gesichter, zwei potenzielle personelle Hoffnungen: Christina Scholl, 44 Jahre alt, Mutter von Drillingen und seit einiger Zeit schon Mitglied im Obst- und Gartenbauverein, sowie Ulrike Trobisch, 47 Jahre alt, ebenfalls Mutter, gebürtige Pfälzerin und bisher in Heidi Neumanns Gruppe aktiv. Beide wohnen in Hilgen, haben sich auf dem ehemaligen Thiel-Gelände Häuser – mit Gärten – gebaut. Das Interesse fürs Grün lag somit auf der Hand. „Ich wollte meinen Kindern zeigen, dass man ein Saatkorn in die Erde tut und dass daraus etwas wächst, das man ernten kann“, erzählt Christina Scholl. Und dass es keinen Grund gebe, sich vor Spinnen und Würmern zu ekeln. „Mit drei Kindern ist es auch nett, den eigenen Apfelbaum zu haben. Schon aus Kostengründen.“ Besser schmecke es meist auch, wirft Hanni Emmers ein: „Tomaten aus dem Supermarkt kann ich nicht essen.“

Man versteht sich: Ihr gemeinsames Faible für die Natur eint die Jüngeren und die Älteren. Gute Aussichten für die Zukunft also. Auch wenn die Fußstapfen vom Obst- und Gartenbauverein groß sind: Man kümmert sich um die Blumenampeln in der Stadt (mittels spezieller Bewässerungstechnik), stellt am Sparkassenvorplatz Krippe und Weihnachtsbaum auf, bringt den Wallacebrunnen zum Sprudeln und hat entscheidend an der Gestaltung des Luchtenberg-Richartz-Parks mitgewirkt. Die Mitgliedsbeiträge (10 Euro im Jahr) werden immer noch liebevoll durch Obleute an der Haustür eingesammelt – Schwätzchen inklusive. „Aber das muss alles gar nicht so bleiben“, findet Wolfgang Fuhrbach. „Wir wollen den jungen Leuten gern freie Hand lassen.“ Die ersten Weichen für 2024 wird der jetzige Vorstand noch stellen. Dann aber wollen Irmtraud Vorkauf, Wolfgang Fuhrbach und Hanni Emmers nur noch einfache Mitglieder sein.

Hintergrund

Verlässlicher Renner sind die Obstbaum-Schnittkurse, zu denen der Obst- und Gartenbauverein regelmäßig einlädt. Mit einem Kurs nahm einst auch alles seinen Anfang: 1903 schlossen sich nämlich die Teilnehmer eines solchen zum Obst- und Gartenbauverein zusammen. Jetzt bricht der Verein gemeinsam nach Usedom auf: Die Reisen haben Tradition. Auch eine Pflanzentauschbörse gibt es wieder, sie ist für den 28. Oktober geplant.