Oberstleutnant nimmt Abschied

Armin Wiegand scheidet aus dem aktiven Dienst aus.

Von Leon Hohmann

Burscheid. Es dürften spannende wie anspruchsvolle Aufgaben für Armin Wiegand gewesen sein. Der Oberstleutnant der Bundeswehr war langjähriger Leiter des Kreisverbindungskommandos (KVK). Jetzt schied er aus dem aktiven Dienst aus. Mit Beratung des Krisenstabes, Unterstützung bei den Hilfeleistungsanträgen, Einsätze in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie der Kontaktpersonennachverfolgung gab es für Wiegand in den vergangenen Jahren reichlich zu tun.

Das Kreisverbindungskommando ist zuständig für die zivil-militärische Zusammenarbeit im Kreis. Den ersten Hilfeleistungsantrag an die Bundeswehr in der Corona-Pandemie hatte der Kreis am 2. April 2020 gestellt. Es folgten während der verschiedenen Infektionswellen allein für die Kontaktnachverfolgug noch zwölf weitere. Der Einsatz im Lagezentrum erfolgte bis Mitte März 2022. Zusätzliche zehn Anträge auf Hilfeleistung wurde für Alten- und Pflegeheime gestellt.

„Die Coronapandemie hat nicht nur die Vielfältigkeit der Einsatzmöglichkeiten der militärischen Kräfte gezeigt“, sagte Oberstleutnant Armin Wiegand bei einer Feierstunde mit Vertretern des Kreises. „Sie hat auch die Leistungsfähigkeit, die hohe Einsatzbereitschaft und den Zusammenhalt der Truppe unter Beweis gestellt.“

Landrat Stephan Santelmann und Kreisdirektor Dr. Erik Werdel würdigten die Verdienste des Odenthalers und hoben insbesondere die schnelle und effektive Zusammenarbeit hervor. „Diese kam gerade in den vergangenen beiden Jahren ganz unmittelbar den Menschen in der Region zugute“, lobte Stephan Santelmann. Kreisdirektor Werdel ergänzte: „Es ist in Krisensituationen ein sehr gutes und beruhigendes Gefühl, Partner zu haben, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann.“

Nachfolger von Oberstleutnant Armin Wiegand wird ein weiteres langjähriges Mitglied des KVK, Major David Langmak.