NRW-Innenminister erfreut 4. Klassen

Burscheid. Ein Landesminister schaut nicht alle Tage vorbei: Aber zum bundesweiten Vorlesetag ließ sich Herbert Reul (CDU) nicht lange bitten und kam in die Burscheider Höhestraße, um der Montanusschule einen Besuch abzustatten. Man darf getrost annehmen, dass er das gerne tat, war es doch ein unbeschwerter Termin im Vergleich zu anderen ernsten Themen, mit denen Reul sich sonst konfrontiert sieht – wie dem Anschlag auf die Alte Synagoge in Essen in der vergangenen Woche beispielsweise. In Burscheid mutierte der NRW-Innenminister zum Vorleser.