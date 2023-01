Neues Magazin macht Lust auf Entdeckungen

Der LVR macht auf seine Mühlenprojekte aufmerksam. Burscheider müssen dafür dank Lambertsmühle nicht in die Ferne.

LVR stellt auf 44 Seiten Kultur-Höhepunkte vor.

Rheinland. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) macht das Dutzend voll: Zum zwölften Mal lädt er in seinem jetzt aufgelegten Magazin „Rheinland Reiseland“, dem kulturtouristischen Magazin des LVR, auf 44 Seiten ein, Kultur-Highlights zu entdecken. In der aktuellen Ausgabe liegt der Schwerpunkt auf „Kulturlandschaft entdecken“.

So gibt es Tipps zu Erlebnissen rund um die Biologischen Stationen im Rheinland oder für den Besuch der vielfältigen Mühlenregion Rheinland. Die EGHN Gartenroute führt zu den „Grünen Perlen in der Region“: Schloss- und Volksparks, Villen- und Künstlergärten oder Forstbotanische Gärten warten darauf, entdeckt zu werden. Ebenso wie die Mühlen der Region, über die ebenfalls berichtet wird: Das Projekt „Mühlenregion Rheinland“ setzt sich seit mittlerweile über zehn Jahren für historische Mühlen ein. Gemeinsam mit dem LVR und seinen Projektpartnern engagieren sich Eigentümer, Pächter- und Betreiber sowie Mitglieder der örtlichen Mühlenvereine an insgesamt circa 60 historischen Mühlenstandorten und Wasserkraftanlagen.

Natürlich kommen auch die Höhepunkte im LVR-Kulturjahr 2023 nicht zu kurz: Dazu gehört der beliebte „Jahrmarkt anno dazumal“ im LVR-Freilichtmuseum Kommern, der UNESCO-Welterbetag im LVR-Archäologischen Park Xanten ebenso wie das Cromforder Familienfest im LVR-Industriemuseum Ratingen und viele weitere spannende Veranstaltungen und Angebote wie die Archäologietour Nordeifel oder Familienworkshops für Groß und Klein.

Außerdem gibt es wieder eine Übersicht zu ausgewählten Ausstellungen in den LVR-Museen. Informationen zu Öffnungszeiten und zur Barrierefreiheit in den LVR-Museen finden sich übersichtlich und kompakt im Serviceteil.

„Rheinland Reiseland“ 2023 kann über das LVR-Publikationssystem kostenlos bestellt und auch als barrierefreies PDF heruntergeladen werden.

Auch eine direkte Bestellung per Mail im Dezernat ist möglich unter:

RheinlandReiseland@lvr.de.

kultur.lvr.de