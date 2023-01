Neues Kulturkaleidoskop ist da

Was ist so los in Burscheid? Das neue Kulturkaleidoskop verrät es.

25. Ausgabe fasst Termine des ersten Halbjahrs zusammen.

Burscheid. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Kultur durch Corona so zum Stillstand verdammt war, dass kein Kulturkaleidoskop erscheinen konnte: jene Broschüre, die dem Interessierten auf einen Blick deutlich macht, was in Burscheid jeweils in einem Halbjahr geboten wird. Zum ersten Halbjahr 2021 war eine verlässliche Planung nicht möglich gewesen, das Kulturkaleidoskop fiel aus. Mitteilungen und Infos gab es damals allenfalls kurzfristig. Tempi passati.

Broschüre liegt im Rathaus und in der Stadtbücherei aus

Die inzwischen 25. Ausgabe des Burscheider Kultur-Kaleidoskops liegt pünktlich zum Beginn des 1. Halbjahres 2023 im Rathaus, in der Stadtbücherei sowie an verschiedenen Stellen in Burscheid und Hilgen zur kostenlosen Mitnahme aus und informiert interessierte Bürgerinnen und Bürger umfassend und übersichtlich über das kulturelle Angebot. Darüber hinaus gibt die handliche Info-Broschüre Auskünfte über die Vorverkaufsstellen, das Ticketsystem, Kinder-Kultur und regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungstermine.

Infos gibt es auch im digitalen Veranstaltungskalender

Der praktische Veranstaltungskalender wird regelmäßig vom Kulturverein Burscheid e.V. in enger Zusammenarbeit mit dem städtischen Kulturbüro herausgebracht und durch Anzeigenwerbung des Burscheider Handels, Institutionen und Gastronomie auch finanziell ermöglicht.

Das Burscheider Kultur-Team empfiehlt darüber hinaus allen Kulturinteressierten, sich im laufend aktualisierten Veranstaltungskalender auf der Webseite der Stadt Burscheid unter burscheid.de über Vereinsangebote zu informieren. Auch der Kulturverein listet Ereignisse und Events auf: kulturverein-burscheid.de. Und nicht zu vergessen: die Zeitung.

Die Stadt macht in ihrer Mitteilung darauf aufmerksam, dass Kulturanbieter und -veranstalter, Vereine, Organisationen und Institutionen ihre Veranstaltungstermine – auch langfristig vorher – auf der städtischen Homepage jederzeit selbst eintragen können.

Alle bis zum nächsten Redaktionsschluss (17. April 2023) im elektronischen Veranstaltungskalender eingetragenen, kulturellen Termine werden in das folgende Burscheider Kulturkaleidoskop übernommen, heißt es dazu.