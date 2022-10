Neuer Vorstand übernimmt die Arbeit

Kirchbauverein „Der Alte vom Berg“.

Ein neuer Vorstand hat das Zepter übernommen: Im Rahmen der gut besuchten Jahreshauptversammlung des Kirchbauverein Witzhelden „der Alte vom Berg“ in der alten Dorfkirche im Höhendorf Witzhelden standen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Der bisherige Vorsitzende Siegfried Sonnenberg, die Schriftführerin Sylvia Specht und der Beisitzer Ulrich Pfennigsdorf kandidierten nicht mehr für den neuen Vorstand. „Alle drei Vorstandsmitglieder waren über viele Jahre erfolgreich im Vorstand für die satzungsgemäßen Aufgaben des Kirchbauvereins Witzhelden, den Erhalt, der Verschönerung sowie Neuanschaffungen für die alte bergische und denkmalgeschützte Bauern-Barock-Kirche im Herzen von Witzhelden engagiert“, würdigt der neue Vorsitzende Gerd Bunk die Arbeit der Vorgänger. „Von daher wurden sie unter großem Applaus der Mitglieder verabschiedet.“

Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Gerd Bunk wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt, der bisherige Kassierer Gerd Busch wurde in seinem Amt bestätigt. Jörg Schuft wurde als neuer stellvertretender Vorsitzender, Stephanie Turowski als neue Schriftführerin und Marius Busch als neuer Beisitzer gewählt.

Die nächste größere Veranstaltung, an der der Kirchbauverein Witzhelden e. V. mitwirken wird, ist der Sternenzauber Witzhelden vom 9. Dezember an – im und am „Alten vom Berg“. -nal-