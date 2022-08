Neuer Mitveranstalter stärkt das zweitägige Fest

Mit seinem Verein Burscheid-live steht Uwe Graetke nun in den Startlöchern. Von Samstag an wird „Internationales Burscheid“ gefeiert. Und das wäre nicht möglich ohne ganz besondere Hilfe, hebt Graetke hervor. Denn mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises ist ein neuer Mitveranstalter an Bord. „Er hat sich nicht nur mit einer Zuweisung von 10 000 Euro für Integrationsmaßnahmen gemäß dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, sondern auch mit vielen Anregungen und Kontakten in die Veranstaltung eingebracht“, sagt Graetke.