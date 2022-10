Neuer Krimi mit Ermittler Lomberg

-kc- Für kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr lädt die Buchhandlung Ute Hentschel zur Lesung mit dem Krimi-Autor Andreas Storm ein, der seinen aktuellen Krimi „Das neunte Gemälde“ vorstellt, soeben erschienen bei Kiepenheuer & Witsch. Eine Leiche in einem Bonner Hotel. Ein geheimnisvolles Gemälde. Und eine Spur, die den Ermittler an die Abgründe der jüngeren europäischen Geschichte führt - und an die seiner eigenen Familie. Das neunte Gemälde ist der erste Band einer packenden Krimireihe um den Kunstexperten Lennard Lomberg.

Mehr Nachrichten aus Burscheid