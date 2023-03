Neue Feuerwache Dierath nimmt Formen an

Stadtentwicklungsausschuss gibt grünes Licht für Offenlage – Technische Werke weisen auf Überflutungsgefahr am Standort hin.

Burscheid. Die neue Feuerwache Dierath/Nagelsbaum hat einen weiteren Schritt in Richtung Realisierung gemacht: Am Dienstagabend empfahlen die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses dem Stadtrat die Offenlage von Bebauungs- und Flächennutzungsplan. Der Rat tagt in der kommenden Woche am 30. März und wird endgültig darüber befinden.

Der neue Standort der Wache liegt südwestlich der L 291 nahe Nagelsbaum und Romberg. Bislang ist die Feuerwache mitten in Dierath untergebracht, in unmittelbarer Nähe der dortigen Gemeinschaftsgrundschule. Die Wache gilt als Schwachstelle im Gefüge der Freiwilligen Feuerwehr Burscheid: Das listet der Brandschutzbedarfsplan in einer aktuellen Fortschreibung im Jahr 2022 auf: Es fehlen Autostellplätze für die anrückenden Kräfte, Bewegungsflächen in der Fahrzeughalle und Trennungsmöglichkeiten in der Umkleide. Lediglich rund 500 Quadratmeter umfasst die Grundstücksfläche. Zwar hat die Gemeinschaftsgrundschule nebenan Schulhof und Freiflächen, braucht sie verständlicherweise aber selbst. Eine Vergrößerung am jetzigen Standort scheidet damit aus. Der Brandschutzbedarfsplan findet deutliche Worte für die Gemütslage im Löschzug: „Im Löschzug Dierath sind nahezu alle Einsatzkräfte unzufrieden mit dem Feuerwehrhaus. Bemängelt werden die unzureichenden Platzverhältnisse im und vor dem Feuerwehrhaus und der allgemeine sanierungsbedürftige Zustand.“

Kurzum: Ein neues Gebäude und ein neuer Standort müssen her. Die Stadt machte sich auf die Suche nach einem passenden Grundstück. Innerhalb Dieraths wurde sie nicht fündig; sie fand jedoch das heutige Plangebiet am westlichen Stadtrand, rund 0,25 Hektar groß.

Kritik am Standort hat nun der Rheinisch-Bergische Kreis im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung von Behörden und Träger öffentlicher Belange geäußert. Er weist darauf hin, dass das Haus in einer Geländemulde entstehen soll, was erhebliche Aufschüttungen und Modellierungen nach sich ziehen würde. „Die Standortwahl ist schwer nachvollziehen, da es sich um das topographisch ungünstigste Gelände zwischen den Einmündungen der K 2 und der K 9 auf die L 291 handelt. Nördlich stehen topographisch unproblematischere Flächen derselben Eigentümerin zur Verfügung“, moniert der Kreis in seiner Stellungnahme. Auch die verkehrliche Anbindung sei im Norden leichter zu realisieren. Auf Rückfrage von Dominik Hrenek (BfB) im Ausschuss, welche nördliche Fläche gemeint sei, kam die Antwort von Amtsleiterin Diana Papierz: „Es handelt sich um das Plangebiet. Langfristig soll dort ein Gewerbegebiet entwickelt werden.“ Denn die eigentliche Fläche für die Feuerwache beläuft sich im 0,25 Hektar großen Plangebiet auf lediglich rund 1700 Quadratmeter plus 800 Quadratmeter für die verkehrliche Anbindung. Es gibt also noch Platz. Papierz weiter: Man wolle jetzt aber keine große Erschließung anschieben – „und hinterher kommt doch nichts.“

Auch Ulrike Hanke (BfB) hakte am Dienstagabend nach: Ihr waren die Hinweise der Technischen Werke und der Unteren Umweltbehörde ins Auge gefallen, die aufgrund der Starkregenkarte eine große Überflutungsgefahr für das Grundstück ausgemacht hatten. „Das ist Teil der Offenlage. Das werden wir dann abwägen“, lautete die Antwort des Beigeordneten Marc Baack – die er ebenso der SPD gab, die nachfragte, ob es ein Verkehrskonzept für die Kreuzung K 9/L 291 gebe. Diana Papierz: „Es gab eine Vorabstimmung mit dem Kreis und Straßen NRW.“

Die neue Wache soll auch möglichst ökologisch sein

Ein möglichst ökologisch gebautes Haus forderte Ute Hentschel (Grüne) ein. Damit könne man sich noch Zeit lassen, entgegnete Baack: Zum einen gehörten diese Details nicht in den Bebauungsplan, zum anderen sei es ein städtisches Gebäude. „Ob wir Photovoltaik nutzen, ein Sattel- oder ein Walmdach bauen – diese Freiheit können wir uns lassen.“ „Wir werden auch konkret auf die Bedürfnisse der dortigen Einsatzkräfte eingehen“, versprach Diana Papierz.

Ute Hentschel ordnete das Projekt aus der Sicht der Grünen nochmals umfassend ein: „Die Pläne für die Feuerwehr finden unsere Zustimmung. Wir wollen ja alle, dass die Feuerwehr kommt, wenn unsere Häuser brennen.“ Darüber hinaus gehenden Plänen erteilte sie allerdings eine Absage: „Wir sind gegen eine weitere Überplanung und auch gegen Pläne, die Dierath betreffen.“ Gemeint war die grüne Lunge der kleinen Ortschaft, das Ölbach-Biotop, das im Regionalplan als Allgemeines Siedlungsgebiet ausgewiesen wurde. Die Dierather Bürgerinitiative und auch die SPD hatten sich bei einem Vor-Ort-Termin deutlich gegen etwaige Bebauungspläne auf der „Naherholungsrunde“ der Dierather positioniert (wir berichteten).