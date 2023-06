So werden Neubürger in Burscheid begrüßt

Broschüre, Gutscheine, Empfang: Das hat sich Burscheid für neue Mitbürger einfallen lassen.

Von Claudia Radzwill

Burscheid. Kürzlich ist die neue neuaufgelegte Bürgerbroschüre erschienen. Mit vielen Kontaktadressen und Infos rund um die Stadt. Auch für Neubürger- und Neubürgerinnen ist sie daher interessant – und liegt stets Begrüßungspaket der Stadt bei. „Das gibt es für jeden und jede, die sich im Bürgerbüro mit einem Wohnsitz in Burscheid neu anmeldet“, sagt Pressesprecherin Renate Bergfelder-Weiss. Im Jahr 2022 verzeichnete die Stadt eine Steigerung der Zuzüge. 1313 Personen meldeten sich neu an. 2021 waren es 1088, im Jahr 2020 gab es 1193 Neubürger und Neubürgerinnen.

Für die neuen Bürger und Bürgerinnen hält das Begrüßungspaket nicht nur die Bürgerbroschüre „Wohnen. Wirtschaften. Wohlfühlen“ parat. Seit 2006 gibt es auch ein Gutscheinheft. Es umfasst 27 Gutscheine aus der Burscheider Geschäftswelt – zum Beispiel für kostenfreie Getränke in Restaurants. Auch Wertgutscheinen in Bäckereien, Metzgereien, Buchhandel oder Coaching sind darunter. Im Paket enthalten ist auch der Abfallkalender des Bergischen Abfallverbandes, erklärt Renate Bergfelder-Weiss.

Empfang fiel wegen der Pandemie drei Jahre lang aus

2014 wurde ein Begrüßungsempfang für Neuzugezogene ins Leben gerufen, der stets im September in der Stadtbücherei stattfand. „Coronabedingt konnte in den Jahren 2020 bis 2022 leider kein Empfang stattfinden“, sagt Renate Bergfelder-Weiss. „Natürlich ist dies schade. Hier geht es ja vor allem darum, die Neubürger und Neubürgerinnen persönlich in Burscheid willkommen zu heißen.“ Gerade im persönlichen Gespräch könne man einen besseren Überblick über all die Möglichkeiten und Anlaufstellen, die Burscheid bietet, vermitteln. „Im unmittelbaren Austausch lässt sich vieles einfacher und auf kurzem Weg klären,“ weiß sie.

Außerdem baue der persönliche Kontakt Berührungsängste mit der Stadtverwaltung ab, denn: „Wen man kennt, den fragt man eher. Das kennt jeder aus eigener Erfahrung.“ Die Pressesprecherin der Stadt ist aber optimistisch, in diesem Jahr wieder zu einem Neubürgerempfang einladen zu können. „In welcher Form dieser stattfinden wird, das müssen wir noch sehen. Wir planen aber schon“, erklärt sie.

Eine neue Stadt kennenzulernen, da helfen auch Stadtbesichtigungstouren. In vielen Städten – wie zum Beispiel Hückeswagen und Radevormwald – gibt es dazu feste Angebote. Von städtischer Seite oder von Heimatvereinen. Die Burscheider Abteilung des Bergischen Geschichtsvereins hatte anlässlich der „Expedition Heimat 20222 Stadtführungen im vergangenen Jahr durchgeführt. „Diese wurden sehr gut angenommen,“ weiß Renate Bergfelder-Weiss. Zurzeit gebe es in Burscheid keine festen Stadttouren. Man wolle ein solches Angebot aber bald in der Stadt etablieren. „Wir sind dazu in der Vorbereitungsphase“, erklärt sie.

Online gibt es die Broschüre auch auf anderen Sprachen

Neben den Zuzügen von Neubürgern und Neubürgerinnen verzeichnet die Stadt Burscheid derzeit auch einen Zuwachs an Flüchtlingen, bedingt durch den Krieg in der Ukraine. Wie viele es genau sind, sei sehr schwer zu beantworten.

„Insbesondere bei geflüchteten Personen aus der Ukraine ist eine Erfassung durch die Stadt Burscheid nicht zwingend erforderlich, wenn diese zum Beispiel privat untergebracht sind und auch keine Leistungen von uns erhalten“, erklärt die Pressesprecherin. „Insgesamt sind es nach unserer Schätzung rund 300 Ukrainer und Ukrainerinnen.“ Aus anderen Ländern leben 86 Flüchtlinge in Burscheid, davon 27 Kinder.

Die Bürgerbroschüre ist nur in deutscher Sprache aufgelegt, die Stadt hat aber auf ihrer Internetseite wissenswerte und hilfreiche Informationen über Burscheid in verschiedenen Sprachen veröffentlicht – speziell für Flüchtlinge. „Neben den Informationen über die Stadt gibt es dort auch eine Zusammenfassung der gesamten Hilfsangebote für Geflüchtete“, sagt Bergfelder-Weiss.

Hintergrund

Statistik: Im Jahr 2022 wurden von der Stadt 231 Sterbefälle registriert, dem gegenüber standen 175 Geburten. Aktuell hat Burscheid 19.671 Einwohner und Einwohnerinnen, teilt Bergfelder-Weiss mit.

Broschüre: Die Bürgerbroschüre ist auch online abrufbar unter: www.burscheid.de/aktuelles/buergerbroschuere