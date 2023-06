Das neue Veranstaltungsprogramm ist da

In Burscheid wird in der zweiten Jahreshälfte viel Kultur geboten.

Burscheid. Das neue Kultur-Kaleidoskop liegt aus; es umfasst die zweite Jahreshälfte von Juli bis Dezember. Und wer hineinschaut, stellt fest: Im kleinen Burscheid wird sehr viel geboten. Die Sehnsucht nach gemeinsamen Kulturerlebnissen kann also mühelos gestillt werden.

Die inzwischen 26. Ausgabe des Veranstaltungsprogramms liegt nun, pünktlich zum Beginn des zweiten Halbjahres, im Rathaus, in der Stadtbücherei sowie an verschiedenen Stellen in Burscheid und Hilgen zur kostenlosen Mitnahme aus. Das Heft informiert interessierte Bürgerinnen und Bürger umfassend und übersichtlich über das kulturelle Angebot. Darüber hinaus gibt die handliche Info-Broschüre Auskünfte über Vorverkaufsstellen, das Ticketsystem, Abos für die Kinder-Kultur-Reihe und Veranstaltungen im Kulturbadehaus sowie über regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungstermine.

Der praktische Veranstaltungskalender wird regelmäßig vom Kulturverein Burscheid in enger Zusammenarbeit mit dem städtischen Kulturbüro herausgebracht und dank Anzeigenwerbung des Burscheider Handels und örtlicher Institutionen auch finanziell ermöglicht.

Infos im digitalen Veranstaltungskalender

Das Burscheider Kultur-Team empfiehlt allen Kulturinteressierten, sich im laufend aktualisierten Veranstaltungskalender auf der Webseite der Stadt Burscheid über Vereinsangebote zu informieren. Infos gibt es ebenfalls beim Kulturverein.

Kulturanbieter und -veranstalter, Vereine, Organisationen und Institutionen können ihre Veranstaltungstermine auf der städtischen Homepage jederzeit selbst eintragen, heißt es aus dem Rathaus. Alle bis zum Redaktionsschluss (6. Oktober) im elektronischen Veranstaltungskalender eingetragenen kulturellen Termine werden in das nachfolgende Burscheider Kultur-Kaleidoskop übernommen. nal