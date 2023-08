Naturwissenschaftler will mitgestalten

In der neuen Serie „Menschen in der Politik“ stellt der Bergische Volksbote zum Auftakt Dr. Hartmut Schepanski (CDU) vor.

Burscheid. Wenn Dr. Hartmut Schepanski entspannen will, geht es ans Wasser. Genauer: Auf seine Centaur-Jolle. „Dann höre ich nur noch das Plätschern der Wellen“, sagt er. „Das hat eine unglaubliche Ruhe. Daraus schöpfe ich Kraft.“ Früher an Nord- und Ostsee, heute an der Bever. „Ich war schon immer wasseraffin“, verrät der CDU-Fraktionsvorsitzende. Seiner Frau zuliebe sei er auch mit in die Berge gefahren: „Das war ja ganz nett“, sagt er augenzwinkernd. Aber eben doch nicht dasselbe wie Wellen, Küste, Brise. Damit hat er auch seine Tochter beeinflusst, weil „Segeln ohne Wetter nicht geht“, wie er sagt: Heute ist seine Tochter Meteorologin in Berlin, segelt ebenfalls, während ihr Bruder damit nichts mehr am Hut hat.

Der beiden Kinder wegen ist Schepanski nach Burscheid gezogen. Sie sollten im Grünen aufwachsen. 1988 war das. „Burscheid ist meine Heimat“, sagt der 71-Jährige, der eigentlich in Tönisvorst aufwuchs und in Düsseldorf studierte. Chemie. „Es hätte auch Medizin sein können“, erinnert er sich. Aber im Fach Chemie habe er gute Lehrer gehabt, die seine Begeisterung geweckt hätten. Französisch und Kunst seien dagegen gar nichts für ihn gewesen: „Ich fand Zahlen, Daten und Fakten viel interessanter. Und ich forsche und tüftle gern herum.“ Verantwortlich war er dann in seinem Berufsleben für eine Messstelle für Gefahrstoffe am Arbeitsplatz.

Er hätte gern länger gearbeitet, gibt er unumwunden zu. „Aber dann drohte die Altersteilzeit.“ Und mit ihr kam die Frage: Was nun? Ein Zeitungsartikel mit Titel „Couch oder Cabrio?“ stellte die Weichen. Schepanki besuchte einen Kurs, der auf den Ruhestand vorbereitete und in dem der wichtigste Rat lautete, das zu tun, was einem Herzensangelegenheit ist. „Das Wohnen im Alter, ohne dass man wegziehen muss, wurde mein Thema“, sagt Schepanski. Sein Steckenpferd: Ösinghausen, das damals an kein Busnetz angeschlossen war und das eigene Auto zur Notwendigkeit machte. Bei einer Veranstaltung habe die damalige CDU-Ratsfrau Silke Riemscheid neben ihm gesessen und kurzerhand gesagt: „Komm doch zu uns“, erzählt Schepanski. Eine Portion Zufall sei da im Spiel gewesen. Aber der Grundgedanke war da: „Ich kann in der Politik mehr bewegen als in einer Initiative.“ Und etwas bewegen, das wollte er. Und sagt heute: „Hätte ich gewusst, wie spannend Politik ist, dann hätte ich das schon viel früher gemacht.“

So aber fand er sich als Greenhorn vor gleich mehreren Herausforderungen: 2014 kam er erstmals in den Rat der Stadt und wurde sogleich der Vorsitzende der CDU-Fraktion, als Nachfolger des beruflich stark eingespannten Jörg Baack. „Es wäre besser gewesen, ich wäre damals erstmal in der zweiten oder dritten Reihe gelandet“, sagt Schepanski rückblickend. „Politik ist komplex. Man muss die Zusammenhänge verstehen, vieles durchdenken.“ Wichtige Mitstreiter seien da sein Stellvertreter Stefan Bublies, die damalige Parteivorsitzende Erika Gewehr oder Ratsherr Horst Buttkus gewesen. „Ich konnte mich auf sie verlassen.“ Und gleich zu Beginn sei er fasziniert gewesen: „Wir haben mit dem Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK) für die Stadt Weichen gestellt.“ Heute nennt er seine Fraktion kreativ und zielstrebig. „Unsere Aufgabe ist es, die richtigen Anträge zu formulieren und so klarzumachen, wo die Verwaltung Akzente setzen sollte“, sagt er und begreift sich selbst dabei als Kommunikator nach innen in die Fraktion und nach außen. Seine Triebfeder: „Ich will Burscheid mit gestalten.“

Aus dem Haushaltssicherungskonzept sei die Stadt zwar erfolgreich hinaus, aber: „Die Welt ist nicht einfacher geworden.“ Schepanski nennt Corona, die Hochwasserkatastrophe 2021 und die Inflation, die ihre Spuren im Stadtsäckel hinterließen: „Geld spielt eine Schlüsselrolle.“ Und verändert manchen Plan: „Das ein oder andere Projekt werden wir nicht umsetzen können.“ In die Warteschleife gerückt sind vorerst die Kirchenkurve oder die Plattform an der Rampe.

„An der Kirchenkurve muss etwas geschehen“, betont Schepanski. Ob das aber 1:1 wie im IEHK sein müsse, sei zu diskutieren. „Wir müssen überlegen, was und wie wir etwas machen können.“ Manches sei unumkehrbar: „Wir können es uns nicht leisten, von vor Jahren getroffenen Entscheidungen abzurücken.“ Auch das ist eine Frage des Geldes.

Für die Jugend soll ein eigenes Parlament aufgebaut werden

Von der großen Linie aber ist Schepanski überzeugt. „Burscheid hat gewonnen, wenn vieles umgesetzt wird.“ Wie das Haus der Kunst, wie der Einzelhandelsstandort Montanusstraße.

Ein entscheidender Faktor fehlt aber noch: die Jugend. Wie sie erreichen, wie sie begeistern für die Kommunalpolitik? „Wir möchten ein Schülerparlament installieren“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende. Dieses solle Aufgaben und sogar ein kleines Budget übertragen bekommen. Noch aber ist es nicht soweit. „Aber ich glaube, es kann nur auf diese Weise gelingen“, sagt Schepanski. Der Plan seiner Fraktion: sich ebenfalls zu verjüngen, sich sukzessive neu aufzustellen und zu 2025 einen Generationswechsel einzuläuten. Zwölf Sitze hat sie derzeit im Rat der Stadt Burscheid – und ist damit die größte Fraktion.

Hintergrund

Im Burscheider Stadtrat sitzen CDU, Bündnis für Burscheid, Grüne, SPD und FDP. Wir haben mit den Fraktionsvorsitzenden gesprochen – fernab jeden Wahlkampfgetöses. Denn Kommunalwahl ist bekanntlich erst 2025. In einer kleinen Serie stellen wir in unregelmäßigem Abstand die Fraktionsvorsitzenden vor. Wie ticken sie, was treibt sie an, was macht ihnen in der Politik Spaß: Wir haben nachgefragt.