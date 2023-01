Nachfrage nach Fachkräften wird zunehmen

Arbeitsagentur Bergisch Gladbach, zuständig auch für Burscheid und Wermelskirchen, legt Jahresbilanz vor.

Burscheid. Eine Bilanz des vergangenen Jahres hat nun die Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach gezogen. Sie ist zuständig für Leverkusen und die beiden Kreise Oberberg und Rhein-Berg und damit auch für Wermelskirchen und Burscheid.

„Der Arbeitsmarkt im Jahr 2022 hat sich trotz des Fortdauerns der Pandemie und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges recht stabil gezeigt“, sagt Ralf Steinhauer, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach. „Die Zahl der Arbeitslosen liegt im Agenturbezirk auf Vorjahresniveau – die Entwicklungen in den drei Regionen ist aufgrund der vorliegenden Strukturen aber sehr unterschiedlich. Während in Leverkusen im Dezember 5,3 Prozent weniger Menschen arbeitslos sind als vor einem Jahr, sind es in Rhein-Berg noch 0,2 Prozent weniger und in Oberberg sogar 2,9 Prozent mehr als 2022. Dies deutet darauf hin, dass der produktionsorientierte Arbeitsmarkt stärker von den Auswirkungen der globalen Krisen getroffen wird, als die eher dienstleistungsorientierten Regionen.“

Arbeitslosigkeit in Rhein-Bergist im Jahr 2022 gesunken

Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist die Arbeitslosigkeit 2022 ebenfalls gesunken, nämlich um 874 Personen (- 9,5 Prozent) auf durchschnittlich 8343. 16 454 Frauen und Männer meldeten sich neu arbeitslos; dies sind 507 oder 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr. 5961 davon meldeten sich aus einer vorherigen Erwerbstätigkeit – 679 oder 10,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Zusätzlich haben sich 856 Personen nach oder aus einer Ausbildung heraus arbeitslos gemeldet – 126 beziehungsweise 12,8 Prozent weniger als 2022. 16 416 Personen meldeten sich aus der Arbeitslosigkeit ab. 5357 Arbeitsuchende fanden wieder eine Stelle – dies sind 773 oder 12,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. 465 Personen nahmen eine Ausbildung auf – 81 beziehungsweise 14,8 Prozent weniger als 2022. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,5 Prozent nach 6,1 Prozent im Vorjahr.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis haben die Arbeitgeber 2022 insgesamt 4473 Stellen gemeldet; dies sind 275 oder 5,8 Prozent weniger. Das Angebot an freien Arbeitsstellen lag bei durchschnittlich 1686 (ein Plus von 235 oder 16,2 Prozent zum Vorjahr). 1659 davon waren sozialversicherungspflichtig, 1521 unbefristet und 221 aus der Arbeitnehmerüberlassung.

Ralf Steinhauer: „Die Nachfrage nach Arbeitskräften liegt weiterhin auf hohem Niveau. Der Bestand an freien Arbeitsstellen lag im Jahresdurchschnitt bei 6334 und somit 23,8 Prozent über dem Wert vom Vorjahr. Um den Ausgleich auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu verbessern, stehen auch im Jahr 2023 die Themen Qualifizierung und Stärkung der Ausbildung im Fokus. Hier werden wir mit allen Netzwerkpartnern daran arbeiten, Jugendliche und Unternehmen früher, schneller und enger in Kontakt zu bringen und noch intensiver zu den Fördermöglichkeiten zu beraten. Dies gilt insbesondere für Beschäftigten-Qualifizierung.“

Der Ausblick, den die Arbeitsagentur gibt, lautet: Der Arbeitsmarkt 2023 wird sich nicht einheitlich entwickeln. Die Zahl der Insolvenzen sei bislang gering geblieben, die Arbeitsagentur prophezeit jedoch Arbeitsplatzverluste aufgrund globaler Entwicklungen und des Strukturwandels insbesondere im Automobil-Bereich. Auf der anderen Seite werde die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften nicht nur hoch bleiben, sie werde weiter zunehmen. „Dies wiederum wird die Unternehmen zunehmend fordern, mehr Kreativität und Initiative zu entwickeln“, heißt es in der Jahresbilanz der Arbeitsagentur Bergisch Gladbach.