Nachfrage ist groß, OGS-Plätze sind knapp

Zwischen Stadt, Schulleitungen und Verein Betreuung in Burscheid laufen die Gespräche. Das Ziel: allen Kindern einen Platz in der OGS anzubieten. „Wir wollen den Bedarfen der Familien Rechnung tragen“, sagt Vereinsvorsitzende Ulrike Hanke. Der Verein sucht zudem neue Mitarbeiter.

Von Anja Wollschlaeger

Die Einschulung ist für Kinder oft ein großes Fest. Doch in Burscheid sehen viele Familien dem Schulbeginn aktuell mit Sorge entgegen. Das Problem: Die Kapazitäten der Nachmittagsbetreuung reichen sehr wahrscheinlich nicht aus. Die Stadt Burscheid bestätigt: „In diesem Jahr ist die Nachfragesituation besonders hoch. Daher führt die Stadt derzeit Gespräche mit dem Betreuungsverein und den Schulleitungen.“

Die offene Ganztagsschule ist an allen drei Grundschulen in Burscheid ein Wahlangebot. Kinder können für diese dauerhafte Nachmittagsbetreuung angemeldet werden oder jeden Tag gleich nach dem Unterricht nach Hause gehen. Die Eltern zahlen für die Betreuung Elternbeiträge und übernehmen die Kosten für das Mittagessen in der Schule. Träger der OGS an allen drei Grundschulen ist der Verein Betreuung in Burscheid. Vorsitzende ist seit der Gründung des Vereins Ulrike Hanke. Sie nennt auf die Frage nach unversorgten Kindern die Zahl der Plätze: „Für das Schuljahr 2023/2024 kann der BiB e.V. derzeit 345 Plätze im Betrieb des Offenen Ganztags anbieten, das sind 21 Plätze mehr als im laufenden Schuljahr. Davon verteilen sich 125 Plätze auf die Montanusschule und jeweils 110 Plätze auf die Gemeinschaftsgrundschule Dierath und die Ernst-Moritz-Arndt-Schule in Hilgen.“

Zwei Mütter aus Hilgen erzählten im Gespräch mit dem Bergischen Volksboten, dass ihnen die Geschäftsstelle der OGS telefonisch abgesagt hätte. Beiden wurde demnach gesagt, dass 60 Kinder in Burscheid nicht den gewünschten OGS-Platz bekommen. Die Zahl bestätigten auf Nachfrage weder der Verein Betreuung in Burscheid noch die Stadtverwaltung.

Beide erläutern, dass das Platzvergabeverfahren aktuell noch nicht abgeschlossen ist. So schreibt Hanke: „Daher ist davon auszugehen, dass wie in jedem Jahr noch weitere Eltern für ihre Kinder ein Angebot erhalten werden. Erfahrungsgemäß dauert dieses Verfahren bis zum Beginn der Ferien an. Um unnötige Zwischenanfragen zu vermeiden, haben alle Eltern eine Sachstandsnachricht erhalten.“

Mutter Sarah Joksch spricht für eine der betroffenen Familien: „Wir arbeiten beide Vollzeit, ich bin Führungskraft. Wenn ich jetzt daran denke, dass mein Kind ab dem 8. August um 11.30 Uhr nach Hause kommt, dann macht mir das große Sorgen.“ Im Gespräch habe ihr die Geschäftsstellenmitarbeiterin der OGS Möglichkeiten aufgezeigt: Sie könne sich vielleicht mit einer anderen Mutter bei der Kinderbetreuung abwechseln. Da schüttelt Joksch mit dem Kopf: „Wie soll ich denn auf zwei Kinder aufpassen, während ich Vollzeit arbeite?“. Oder sie könne ihre Arbeitszeiten reduzieren – auch das sei nicht einfach, so Joksch. Die Betreuung bei einer Tagesmutter sei eine Alternative, habe es weiter geheißen.

Doch ob es wirklich Kapazitäten gibt, weiß Joksch nicht: „Ich habe beim Jugendamt während der Sprechzeiten bisher niemanden erreicht.“ Inzwischen bereitet ihr die Situation schlaflose Nächte. Ein AuPair könnte vielleicht eine Lösung sein, doch angesichts der Kosten von mehreren Hundert Euro im Monat ist das aus Sicht von Familie eine schwierige Option, zumal in dem Fall sogar noch höhere Elternbeiträge für das jüngere Kind in der Kita anfallen würden: „Der Geschwisterbonus würde nur angerechnet, wenn wir einen OGS-Platz bekommen“, sagt Joksch. Sie fühlt sich so allein gelassen, dass sie sich schon schriftlich an Bürgermeister, Jugendamt, Schulamt und die OGS gewandt hat.

Der Engpass ist laut Hanke das Personal. Sie hatte schon im März 2022 angekündigt, bald 373 Kinder in die OGS aufnehmen zu wollen, jedoch auf das Fachkräfteproblem hingewiesen. Jetzt wirbt sie um neue Kräfte: „Für die geplante Ausweitung des Angebotes sucht der BiB e.V. zusätzliche Mitarbeitende. Interessierte an einer Tätigkeit in der OGS werden gebeten, ihre Bewerbung zu übersenden an personal@bib-burscheid.de oder BiB, Höhestraße 56, 51399 Burscheid. Sofern bisher keine Qualifikation im erzieherischen oder sozialpädagogischen Bereich vorliegt, werden Angebote für den Qualifikationserwerb unterbreitet wie die Ausbildung „Schultag“ oder „PiA“, ebenso Umschulungen bei beruflicher Neuorientierung.“

Eine andere Mutter aus Hilgen hat das Wechselbad der Gefühle schon hinter sich. Sie hat nach der negativen Sachstandsmitteilung nun doch noch einen Platz für ihr Kind angeboten bekommen. Melissa Schaaf sagt: „Was ich nicht verstehe, ist, dass das Angebot so unflexibel ist. An Tagen, an denen ein Kind zu den Großeltern geht, die Eltern Teilzeit arbeiten oder ein Vereinsangebot stattfindet, könnten viele Familien die Betreuung auch ohne OGS organisieren. Viele haben auf dem Eltern-Informationsabend in der Schule nach flexiblen Lösungen gefragt.“ Sarah Joksch sagt: „Für uns wäre wenigstens eine Übermittagsbetreuung eine kleine Lösung.“

Die Betreuung bis 13 Uhr wird weiterhin vom Schulministerium erlaubt und bezuschusst. In Burscheid gibt es solche Angebote seit 2004 jedoch nicht mehr. Als damals die OGS in Dierath startete, gab es noch mehr Anfragen nach Vormittagsbetreuung als nach Nachmittagsbetreuung.

Ulrike Hanke kennt solche Wünsche von Eltern nach eigenen Angaben nicht. Sie schreibt: „Das Angebot bis 13 Uhr wurde beim BiB e.V. nicht nachgefragt“, und verweist darauf, dass die Mehrheit der Kita-Kinder aktuell 45 Stunden betreut werden und dies dem Bedarf der Familien entspräche.

Ganz oder gar nicht

Kommentar von Anja Wollschlaeger: Ganz oder gar nicht

Ganz oder gar nicht. So lautet das Betreuungsangebot für Grundschulkinder in Burscheid derzeit. Wer bei der Platzvergabe leer ausgeht, muss die Nachmittagsbetreuung der Kinder komplett selbst organisieren. Dabei geht es auch anders, wie Grundschulen in der Nachbarstadt Leichlingen zeigen. Dort gibt es neben der OGS auch die „verlässliche Grundschule“ bis 13 Uhr. Warum Burscheid das nicht möglich macht, leuchtet Eltern gerade angesichts des Personalmangels im offenen Ganztag nicht ein. Nun lautet die traurige Alternative zu „ganz“ für viele leider „gar nicht“.