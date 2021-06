Nach Jahren: Baustart in Benninghausen-Nord

Wohnfläche

Das Baugebiet „Im Löwenfeld" macht sich. Während viele Häuser im hinteren Bereich bezogen sind, beginnt vorne der zweite Bauabschnitt mit den Arbeiten für eine Tiefgarage.

Viele Familien sind auch schon in Häuser des Neubaugebiets „Im Löwenfeld“ eingezogen.

Von Jürgen Heimann

Die Bauarbeiten in Benninghausen-Nord haben begonnen. Damit scheint jetzt endgültig ein Wohnprojekt zu wachsen, bei dem jahrelang nur Stillstand zu beobachten war.

Bereits im Jahr 2013 hatte die damalige Erschließungsgesellschaft angekündigt, zeitnah loslegen zu wollen – wenn alles nach Plan laufe. Von einem möglichen Einzug im Spätsommer 2014 war damals die Rede. Es kam anders.

Doch Bürgermeister Stefan Caplan erklärte in der vergangenen Woche, dass die Baugenehmigung vor wenigen Tagen erteilt worden ist – vorerst für einen Teil des Areals. Wie aus dem Hause von Stefanidis Immobilien in Gummersbach zu erfahren ist, gelte diese erste Baugenehmigung für 20 Häuser. Insgesamt sollen in dem Baugebiet 34 Häuser entstehen.

Auch in Benninghausen-Nord beginnen endlich die Arbeiten.

Ein Grund, warum die Arbeiten sich zuletzt hingezogen hatten, lag in Problemen mit einem Schachtbauwerk der Kanalisation, für das es von den Technischen Werken kein grünes Licht gegeben hatte. Stefanidis bestätigte damals, dass dort Wasser eingedrungen gewesen sei.

Nun sind die Probleme offenbar behoben, die Arbeiten für die Fundamente der ersten Häuser haben begonnen. Alle 34 Häuser im Neubaugebiet Benninghausen-Nord sollen vermietet werden. Wann mit der Fertigstellung der ersten Objekte gerechnet werden kann, konnte man im Hause Stefanidis nicht sagen.

Auf Hochtouren läuft dagegen seit Monaten die Baustelle an der Hauptstraße (Im Löwenfeld). Nachdem bereits die ersten Familien im Frühjahr in die fertiggestellten Häuser des ersten Bauabschnitts auf dem ehemaligen Firmengelände von Bergfeld & Heider eingezogen sind, ist nun ein großer Teil der Gebäude bezogen.

Ungewöhnliche Geste des Burscheider Einzelhandels: „Jeder Käufer erhält zur Übergabe einen liebevoll gestalteten Geschenkkorb – gesponsert durch die Mitglieder des Vereins Wir für Burscheid“, erklärt Christine Kintscher von der gleichnamigen Burscheider Immobilienfirma. Alle 48 Doppel- und Reihenhäuser, die im hinteren Teil des Geländes entstehen werden, sind natürlich längst verkauft. Und auch im zweiten Bauabschnitt ist fast alles verkauft. Bis auf eine Wohnung.

„Traumhaus geht davon aus, dass die ersten Übergaben noch im Jahr 2020 erfolgen können.“ Christine Kintscher Immobilienmaklerin

DAS NÄCHSTE NEUE WOHNGEBIET RÖTZINGHOFEN Große Fortschritte macht auch das Baugebiet in Rötzinghofen. Für die Doppelhäuser sowie für den Reihenhaus- und Geschosswohnungsbau ist ein Bauherren- und Investorenmodell vorgesehen. Begleitet durch ein Ingenieurbüro startet hierfür in Kürze ein transparentes Auswahlverfahren. Die Gesamtfläche des Baugebietes mit Straßen und Allgemeinflächen wie einem Spielplatz ist rund 18 500 Quadratmeter groß. Der B-Plan sieht eine Bebauung mit 13 Einzel- und vier Doppelhäusern mit acht Wohneinheiten, einem Reihenhaus mit drei Wohneinheiten sowie Geschosswohnungsbau mit rund 60 Wohneinheiten vor. Es handelt sich derzeit um das einzige städtisch vermarktete Wohnbaugebiet. Für die Einzelhäuser sind alle 13 Grundstücke schon vergeben.

Im vorderen Bereich zur Hauptstraße hin entstehen insgesamt zehn Stadt- bzw. Reihenhäuser sowie 21 Eigentumswohnungen (aufgeteilt auf drei Mehrfamilienhäuser). Die Geschosswohnungsbauten mit den Eigentumswohnungen werden mit Aufzügen sowie Direktzugängen von der Tiefgarage ausgestattet. Die Eigentümer der Reihenhäuser benutzen Treppenaufgänge aus der Tiefgarage. Die Aushubarbeiten dafür können gerade von der Hauptstraße aus beobachtet werden. „Die Bauzeit beträgt offiziell 18 Monate, das Unternehmen Traumhaus geht jedoch momentan davon aus, dass – je nach Witterungsverlauf, da ja auch über den Winter gebaut wird – die Übergaben noch im Jahr 2020 erfolgen können“, sagt Christine Kintscher. Verfügbar von den 31 Einheiten ist zurzeit nur noch eine einzige Wohnung (vier Zimmer, etwa 96 Quadratmeter Wohnfläche). Alle anderen Einheiten sind reserviert oder größtenteils (22 Einheiten) notariell beurkundet.

Differenzen auch auf dem Thiel-Gelände ausgeräumt

Auch auf dem Thiel-Gelände (95 Wohneinheiten) gehen die Arbeiten voran. Laut Bürgermeister Stefan Caplan seien die Differenzen zwischen der Stadt/Technischen Werken und der Firma Urban Pro zum Bau eines Regenwasserklärbeckens ausgeräumt.

Laut Urban Pro stehen keine Grundstücke mehr zur Verfügung. Grundstückanfragen werden deshalb nicht mehr angenommen.