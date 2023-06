Im Stadtrat heben Politiker die Wettbürosteuer auf

Das Bundesverwaltungsgericht hat Ende 2022 ein Urteil gefällt: Die Steuer ist unzulässig.

Burscheid. Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat Ende des vergangenen Jahres entschieden, dass die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig ist. Es kam zu diesem Schluss, „weil sie den bundesrechtlich im Rennwett- und Lotteriegesetz geregelten Steuern (Rennwetten- und Sportwettensteuer) gleichartig ist“. Dem musste nun auch der Burscheider Stadtrat Rechnung tragen. Einstimmig beschlossen die Ortspolitiker die Aufhebung der Wettbürosteuersatzung rückwirkend zum 1. Januar 2023.

Zum Hintergrund: Am 1. Mai 2018 war die Satzung über die Erhebung einer Wettbürosteuer in der Stadt Burscheid (Ortsrecht Nr. 6 a) in Kraft getreten. Unter Paragraf 2 heißt es da: „Der Besteuerung unterliegen im Gebiet der Stadt Burscheid das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten in Einrichtungen (Wettbüros), die neben der Annahme von Wettscheinen (auch an Terminals oder ähnlichem) auch das Mitverfolgen der Wettereignisse ermöglichen.“

Ein Wettbüro in Burscheid gibt es

Mit Urteil vom 20. September 2022 (AZ. 9 C 2.22) hat das Bundesverwaltungsgericht in einem dort anhängigen Verfahren jedoch die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer als unzulässig verworfen. Sie verstoße, so die Urteilsbegründung, gegen das Gleichartigkeitsverbot des Grundgesetzes: Demnach darf derselbe Besteuerungsgegenstand nicht gleichzeitig mit einer Bundessteuer und einer Landes- oder kommunalen Steuer belegt werden.

Das Urteil ist bedeutsam für die Beurteilung künftiger Fälle und Beschlüsse und somit auch für sämtliche Wettbürosteuersatzungen. Die Verwaltung schlug deshalb die Satzungsaufhebung vor, der die Politiker jetzt zustimmten.

In Burscheid befindet sich ein Wettbüro. „Für die hier rechtskräftig festgesetzten Steuern wurde seitens des Steuerpflichtigen die Rückerstattung der gezahlten Beträge beantragt. Das Verfahren befindet sich noch in der Prüfung“, heißt es in der Beschlussvorlage. Erträge aus der Wettbürosteuer seien nirgendwo eingeplant gewesen. nal

