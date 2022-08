Nach den Ferien starten Sportkurse

TV Blecher mit neuem Programm

Burscheid. -nal-Die Ferien sind zu Ende, überall starten neue Kurse und Programme. Auch beim TV Blecher, der viele Fitness-Workouts zusammengestellt hat. Wer sich gerne zu House– und Elektro-Musik aus den Charts austoben möchte, ist beispielsweise beim Kardio-Power-Workout montags um 19.30 Uhr richtig.

Wer dagegen den Rhythmus lieber selbst in die Hand nimmt, der sollte es einmal mit Drums versuchen. Dieses Trommel-Programm findet immer mittwochs um 18 Uhr statt und fördert – mit dem Einsatz von Sticks, einem Gymnastik-Ball und Musik – eine gesunde Ausgeglichenheit.

Lieber klassisch? Dann ist Step-Aerobic am Montag um 18 oder 19 Uhr die richtige Wahl. Dahinter steckt ein dynamisches Fitnesstraining, das eine Mischung aus klassischer Gymnastik und verschiedenen Tanzelementen enthält.

Wer lieber raus in die Natur geht und etwas für seine Ausdauer tun möchte, kann sich dem Nordic-Walking-Kurs des TV Blecher freitags um 17 Uhr anschließen. Hierbei unterstützen zwei spezielle Wanderstöcke, die bei jeder Armbewegung neben dem Körper schwingen, den Rhythmus der Schritte beim schnellen Gehen. So ist das Training besonders effektiv und schonend zugleich, so dass es auch für Menschen mit orthopädischen Problemen geeignet ist.

Der Beitritt in laufende Kurse ist nach Absprache möglich

„Diese und viele andere Kurse oder auch weitere Sportprogramme für alle Altersklassen und Interessen bietet der TV Blecher in seinem aktuellen Programm. Einige Kurse sind bereits gestartet, aber keine Angst“, beruhigt Pressewartin Katharina Bresch interessierte Sportwillige: Der Beitritt in einen laufenden Kurs sei nach Absprache ebenfalls möglich.

Ausführliche Informationen und Kontaktmöglichkeiten sind auf der Webseite des Vereins nachzulesen.