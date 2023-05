Mutter Lotte raucht sogar unter der Dusche

Michel Bergmann erinnert sich in seinem Buch „Mameleben“ an seine Mutter. Mit ihr verband ihn eine durchaus schwierige und komplexe Beziehung. Jetzt las er in Burscheid.

Michel Bergmann las aus seinem neuen Buch „Mameleben“.

Von Lena Spataro

Burscheid. Wenn der Berliner Autor Michel Bergmann seine verstorbene Mutter mit drei Worten beschreiben müsste, wären diese: Negativ, pessimistisch und misanthropisch. Auf den ersten Blick könnten seine Leser also meinen, dass es sich bei Charlotte, meist „Lotte“ genannt, nicht gerade um eine liebenswerte Person handelte. Dabei lädt Bergmann in seinem neuesten Buch „Mameleben oder das gestohlene Glück“ dazu ein, einen Blick hinter die Fassade einer vielschichtigen Frau zu werfen und sich sein eigenes Bild von ihr zu machen. Nun las er einige Passagen daraus in der Buchhandlung Ute Hentschel vor. Das Publikum, bestehend aus rund dreißig Männern und Frauen, hing währenddessen wie gebannt an den Lippen des 78-Jährigen.

In seinem Werk verarbeitete der Autor zum einen die schwierige und von Streit und Differenzen geprägte Beziehung zueinander. Und zum anderen schaffte er es gleichzeitig, aus seiner Mutter eine Art Kunstfigur zu machen, die trotz ihrer Eigenheiten unheimlich stark und bewundernswert wirkte. Schließlich konnte Lotte fluchen und lächeln zugleich, war um keinen flotten Spruch verlegen und brachte es fertig, selbst unter der Dusche zu rauchen. Damit gelang es Bergmann, mehrere gegensätzliche The-men miteinander in Einklang zu bringen. Und das auf eine überaus witzige und nahbare Art und Weise.

Neben all der Kritik, die Bergmann an seiner Mutter äußert, und damit hält er nun wirklich nicht zurück, erkannte er schließlich auch: „Sie liebte mich. So, wie sie zu lieben vermag.“

Dabei darf nicht vergessen werden, dass Bergmanns Mutter aus einer anderen Generation stammte. Und noch dazu als Jüdin den zweiten Weltkrieg überlebte. So berichtete Bergmann in seinem Buch von den Schuldgefühlen seiner Mutter, überlebt zu haben, während viele andere ihr Leben lassen mussten. Und wie sie ihm damit Druck machte, „etwas Vernünftiges“ aus seinem Leben zu machen.

„Manche Juden haben nur überlebt, und manche haben weitergelebt. Meine Mutter war irgendwo dazwischen“, sagte der Wahlberliner. Und als wäre das alles nicht genug gewesen, starb Bergmanns Vater, als dieser noch ein Kind war. So wurde Lotte obendrein zu einer alleinerziehenden Mutter. Womöglich kam ihre negative und pessimistische Art letztlich doch nicht von ungefähr. „Das war meine Sicht auf meine Mutter, aber keiner kann sich wirklich in die Schuhe des anderen stellen“, betonte Bergmann.

Ein Gefühl, das auch für Ute Hentschel nicht fremd ist: „Ich hatte eine ähnliche Beziehung zu meinem Vater, und irgendwo bleiben wir doch alle die Kinder unserer Eltern, egal wie alt wir werden.“ Die Übertragbarkeit von Bergmanns durchwachsener Vergangenheit und sein einzigartiger und lustiger Schreibstil, seien die Auslöser dafür gewesen, den Autoren nach Burscheid einzuladen.

Der Tod der Mutter erschütterte den Autor tief

So half Michel Bergmann mit seinem Buch nicht nur seinen Lesern, sondern auch sich selbst bei der Aufarbeitung schwieriger Familienbeziehungen. „Für mich hatte der Schreibprozess eine große therapeutische Wirkung. Der tragische Tod meiner Mutter machte mich viele Jahre sprach- und schreiblos“, bekannte der 78-Jährige bei der Lesung in Burscheid. Deswegen sei es an der Zeit gewesen, ein möglichst wahrhaftiges Buch über ihr gemeinsames Leben zu schreiben.

