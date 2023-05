Musikschulen erwarten polnische Gäste

Gemeinsame Kulturarbeit: Beim Jugendfestival „Youthnited“ soll ein internationales Ensemble auftreten.

Von Theresa Demski

Wenn die jungen Musiker am Schlagzeug sitzen oder Geige spielen, dann sprechen sie dieselbe Sprache – die Sprache der Noten. Dann spielt ihre Herkunft fast keine Rolle mehr. Lediglich die Klarinetten müssen sich noch abstimmen. Denn deutsche Musiker setzen bei dem Blasinstrument auf eine Bauweise, die sich von den Klarinetten in der ganzen Welt unterscheidet. „Aber auch dafür finden wir immer eine Lösung“, sagt Maria Pietryga, stellvertretende Leiterin der Musikschule Wermelskirchen. Dann steht dem gemeinsamen Musizieren polnischer und deutscher Jugendlicher nichts mehr im Wege.

„Internationale Begegnungen sind für Jugendliche eine wichtige Erfahrung.“

Dieses Mal kooperieren die Wermelskirchener für diesen Austausch mit der Burscheider Musikschule – im Zeichen der gemeinsamen kulturellen Zusammenarbeit beider Städte und beider Musikschulen. „Internationale Begegnungen sind für Jugendliche eine wichtige Erfahrung“, erklärt Burscheids Musikschulleiter Thomas Kinzel das Engagement seiner Einrichtung. Und auch sein Wermelskirchener Kollege Jens Olaf Mayland weiß um die Möglichkeit, an den Herausforderungen der Begegnung zu wachsen. „Ich war selbst als Jugendlicher mit dem Orchester in Frankreich“, erzählt er, „davon profitiere ich noch heute.“

Also wollen die Musikschulleiter auch den Jugendlichen ihrer Städte diese Erfahrung jetzt ermöglichen – und setzen deswegen auf ein gemeinsames musikalisches Projekt. Über das lange Fronleichnam-Wochenende kommen 30 polnische Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren nach Wermelskirchen – um dort mit jungen bergischen Musikern zu musizieren. Das Projekt steht bei diesem Austausch im Zeichen des „K-Pop“ – koreanischsprachige Popmusik. Dank einer Fachfrau in den eigenen Reihen können die Musikschulen den Jugendlichen dieses besondere Angebot machen.

Vier musikalische Gewerke wirken dabei mit: ein großer Chor, eine Band, Streicher und Bläser. „Bis auf den Chor sind die Gruppen auch schon nahezu voll“, sagt Mayland. 30 Musiker aus Polen und 30 Musiker aus dem Bergischen bilden am Ende das große Ensemble. Geprobt wird von Fronleichnam bis zum darauffolgenden Sonntag im Bürgerzentrum Wermelskirchen: Mal proben Instrumente unter sich, dann treffen sich die Jugendlichen immer wieder auch zu Gesamtproben. Vier Lehrer der Musikschule leiten die jeweiligen Gruppen. Und wann immer Jugendliche oder Musiklehrer an ihre sprachlichen Grenzen stoßen, springt Maria Pietryga ein, die beide Sprachen fließend beherrscht.

Seinen großen Auftritt hat das internationale Ensemble dann beim Jugendfestival „Youthnited“. Am Sonntagnachmittag stehen die Musiker auf der Bühne in der Kuhler Heide. Das Gesamtdirigat übernimmt dann Joanna Stepalska-Spix.

Aktuell suchen die Musikschulen noch nach Gastfamilien: Erst acht der 30 polnischen Musiker haben bisher für die drei Nächte eine Unterkunft. „Wir würden uns über Unterstützung freuen, um diesen Austausch über europäischen Grenzen hinweg weiter zu ermöglichen“, meint Mayland. Familien, die Platz für einen oder – noch besser – für zwei Schüler haben, können sich bei der Musikschule Wermelskirchen melden. „Es geht vor allem um eine Übernachtungsmöglichkeit und um ein Frühstück“, erklärt der Wermelskirchener Musikschulleiter.

Die Ankunft der Gäste aus Polen wird für Donnerstag, 8. Juni, gegen 14 Uhr erwartet – ein Mittagsessen gibt es im Bürgerzentrum an der Telegrafenstraße, am Nachmittag stehen dann die Proben an, gegen 18 Uhr sollten die Gastschüler abgeholt werden. Am Freitag musizieren die Jugendlichen den ganzen Tag zusammen – ab 18 Uhr sind wieder die Gastfamilien gefragt. Am Samstag lädt die Musikschule Wermelskirchen die Jugendlichen bis etwa 18.30 Uhr zum Ausflug in den Klettergarten und zum Picknick mit anschließenden Proben ein. Sonntag steht nach einer letzten Probe dann die Fahrt Richtung Eipringhausen und zum Jugendfestival auf dem Programm. Danach verabschieden sich die Gäste und machen sich auf die Rückfahrt.

Hintergrund

Wer den polnischen Jugendlichen einen Schlafplatz und Frühstück anbieten möchte, kann sich bei der Musikschule Wermelskirchen melden – unter Tel. (0 21 96) 88 22 40 oder per E-Mail an: info@musikschule-wermelskirchen.de