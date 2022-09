Musikschule feiert 50-Jähriges

Die Musikschule Burscheid feiert am Samstag, 24. September ab 17 Uhr in der Aula der Johannes-Löh-Gesamtschule mit einer Festveranstaltung ihren 50. Geburtstag.

Die musikalische Gestaltung übernehmen Schülerinnen und Schüler der Musikschule aus allen Altersgruppen beginnend vom Vorschulalter bis zu den erwachsenen Mitgliedern des Pop-Chores. Fast auf den Tag genau 50 Jahre zuvor, am 25.

September 1972, erfolgte die Eintragung in das Vereinsregister. Der Unterricht startete allerdings bereits am 1. April – genauer gesagt sogar schon im Jahr 1817 unter der Federführung der Musicalischen Academie zu 1812. Dieser „Urahn“ hatte allerdings nicht sehr lange Bestand, so dass erst 1972 auf Initiative des Orchesterverein Hilgen und der Musicalischen Academie mit der gemeinsam gegründeten Musikschule eine kontinuierliche musikalische Bildung für die Burscheider Kinder und Jugendlichen gewährleistet werden konnte. Unter dem Motto „Auf Sendung seit 1972“ will die Musikschule sich in ihrer Ganzheit präsentieren, somit sind verschiedene Instrumentalgruppen, Ensembles und Solistinnen sowie Solisten zu hören. Stilistisch ist von Klassik bis Pop alles vertreten. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, der Eintritt ist frei.