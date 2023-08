Musikschule stellt sich vor

Lehrer Sandro Martinez zeigt die ersten Griffe auf der Gitarre. Das ist auch am 2. September wieder möglich.

Fest am 2. September

Burscheid. Die Musikschule Burscheid e.V. lädt Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Musikschulfest am Samstag, 2. September, ein. Stattfinden wird es – da das Haus der Kunst derzeit nicht mehr zur Verfügung steht – diesmal auf dem Gelände zwischen der ehemaligen Pestalozzischule (Höhestraße 76) und dem Pastor-Löh-Haus in der Höhestraße 48. Bei gutem Wetter finden Teile des Angebotes unter freiem Himmel statt, darüber hinaus sind das Gebäude der ehemaligen Pestalozzischule, die Hans-Hoersch-Halle sowie das Pastor-Löh-Haus Anlaufstationen.

Vor Ort können sich Interessierte über den Instrumentalunterricht erkundigen, selbst erste Versuche an den Instrumenten starten und die Lehrkräfte der Musikschule persönlich kennenlernen. Wer gleich durchstarten will: Erste Anmeldungen werden im Pastor-Löh-Haus entgegengenommen. Darüber hinaus gibt es in der Hans-Hoersch-Halle Mitmachaktionen, unter anderem mit einer Karaoke-Live-Band, einem Improvisationsorchester und mit einem Chor für ein spontanes Rudelsingen. Für die Kinder gibt es eine Quizrallye, für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.

Eröffnet wird die Veranstaltung vor dem Eingang der ehemaligen Pestalozzischule, gefeiert wird von 11 bis 14 Uhr. nal