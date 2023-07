1. Musikpreis wird am 16. September vergeben

Anmeldeschluss ist der 1. September 2023 bei der Orchesterschule.

Burscheid. Bis zum 1. September können sich noch Ensembles anmelden. „Die Anmeldungen laufen sehr gut“, sagt Klaus Perthel, Vorstandsmitglied der Orchesterschule, die den 1. Musikpreis in Burscheid vergibt. „Ich schätze, dass wir zwei Stunden Programm auf jeden Fall füllen können.“

Der 1. Musikpreis wird am 16. September von 13 bis 19 Uhr in der Evangelischen Kirche in Burscheid ausgetragen. „Ich bin sehr froh, dass Kirchenmusikdirektorin Silke Hamburger sich sofort bereit erklärt hatte, mitzuspielen“, sagt Klaus Perthel. „Sie wird an der Orgel oder am Klavier die Solisten begleiten, die sich ein Stück ihres Instruments mit Orgel oder Piano ausgesucht haben.“ Es sei sehr hilfreich und gut, dass sie das ehrenamtlich mache. „Aber sicher auch, weil sie eine sehr gute Musikerin ist, die die teilnehmenden Musikerinnen und Musiker souverän und mit Ruhe begleiten wird.“

Es sei immer noch Zeit, sich für den Wettbewerb anzumelden, das können Solisten genauso sein wie Ensembles. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von der Orchesterschule Burscheid unterstützt“, sagt Klaus Perthel. „So bekommt jede und jeder 20 Euro, um sich beispielsweise Notenmaterial anzuschaffen. Ensembles werden als eine Person gerechnet.“ „Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Musikstücke mit den Musiklehrern der Orchesterschule im Unterricht vorbereitet werden können. Das ist eigentlich selbstverständlich“, sagt Klaus Perthel. Die zusätzlichen Ensembleproben würden von der Orchesterschule unterstützt.

Für das Junge Orchester sowie für das Junior Orchester werde Nachwuchs gesucht. „Wir sind immer auf der Suche nach jungen Musikern, die Interesse haben, in den Orchestern mitzuwirken“, sagt Klaus Perthel. „Einmal im Jahr fahren die jungen Musiker auch ein paar Tage gemeinsam weg, um in paar Tage hintereinander intensiv zu proben. Das ist für die jungen Musikerinnen und Musiker ganz wichtig.“ Die Fahrt verstärkt das Gemeinschaftsgefühl. „Und die Jugendlichen haben auch genügend Zeit, um miteinander Ausflüge zu machen und ihre Freizeit miteinander zu verbringen.“

Klaus Perthel weiß selbst, was es bedeutet, ein Instrument zu spielen. „Ich spiele Euphonium seit meinem 12. Lebensjahr. Das Instrument ist mein treuer Begleiter geworden. Ich habe dadurch nicht nur viele verschiedene Musikrichtungen kennen und schätzen gelernt, sondern ein Instrument ist auch ein wunderbares Kontaktmittel.“

Für den Nachmittag des 1. Musikpreises am 16. September rechnet der ambitionierte Laienmusiker mit mindestens 20 Teilnehmern. „Es können aber auch 50 werden“, sagt Klaus Perthel.

Die Wettbewerbsvorträge am 16. September sollen zwischen 4 und 15 Minuten lang sein. „Im Anschluss an die Darbietungen erfolgen die Bekanntgabe der Gewinner und die Auslobung der Preise“, sagt Klaus Perthel. Günther Haas, 1. Vorsitzender der Orchesterschule, hatte schon im März betont: „Wir sind jetzt schon sehr gespannt, was wir zu hören bekommen.“ Im Anschluss an den Wettbewerb gibt es einen gemeinsamen Grillabend.

Die Organisatoren gehen davon aus, dass der Musikpreis ein fester Bestandteil im Kulturprogramm der Stadt Burscheid werden soll. „Wir können uns dann vorstellen, weitere Fächer zu integrieren“, sagt Klaus Perthel vom Vorstand der Musikschule.

Wer sich noch bewerben möchte, kann seine schriftliche Bewerbung an die Orchesterschule Burscheid, Hauptstraße 88 einreichen.

Ohne Sponsoren und Spender wäre so ein Wettbewerb gar nicht möglich. „Da sind wir auch fleißig dabei zu akquirieren“, sagt Klaus Perthel. „Wir sind schon alle sehr gespannt.“

www.orchesterschule-burscheid.de

1. Musikpreis

Die teilnehmenden Musikerinnen und Musiker werden in sieben Altersklassen aufgeteilt. Es gibt keine Altersbegrenzung. In allen sieben Kategorien gibt es drei gestaffelte Geldpreise: 40 Euro für den ersten Platz, 30 Euro für den zweiten Platz und 20 Euro für den dritten Platz. Die Gesamtsieger über alle Vorträge erhalten einen Zusatzpreis: 30 Euro für den Gesamtsieger (Solist oder Ensemble) und immer noch 200 Euro für den Zweitplatzierten.