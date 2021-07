Musikkreise entpuppen sich als Wundertüte

+ © Doro Siewert Viele Menschen machen und lieben Musik: Am vergangenen Wochenende spielten sie im Licht der Öffentlichkeit, hier Joanna Stepalska-Spix, Jutta Steffens, Doris Forst (v.l.). Foto: Doro Siewert © Doro Siewert

Im Haus der Kunst hatte die Musikschule ein Festival der Hausmusik organisiert.

Von Ursula Hellmann

Feierabend! Füße hoch – und Programm genießen! Aber welches? Fußball? Krimi? Serien? Am Samstagabend gab es eine Alternative: Das Festival der Hausmusik im Haus der Kunst. Musikschulleiter Thomas Kinzel war selbst gespannt, wie die Premiere dieser musikalischen Idee in Burscheid ankommen würde.

Bietet diese Stadt ihren Bürgern nicht bereits ausreichend Gelegenheit, Musik in professionellen Qualitäten zu hören und zu lernen? Wie viel unentdeckte klingende Schätze mögen aber lediglich hinter Wohnungstüren stattfinden? Kinzels Vorschlag aus dem vergangenen Jahr wurde von der Musikschule aufgegriffen, und im April 2018 ging ein Aufruf ins Bergische Land. Ob Kammermusik oder Pop-Rhythmen, Gesang, Zupf- oder Blas-Ensembles: Wer ein Instrument beherrscht und gerne spielt, durfte sich zur Teilnahme an der neuen Konzert-Reihe anmelden. Bis zum festgelegten Termin sagten fünf Vortragsgruppen zu. Damit war die Premiere gesichert.

Um 19 Uhr wartete nur eine überschaubare Zahl von Zuhörern im großen Saal auf die ersten Auftritte. Das Bläser-Ensemble „Westwind“ ist seit zehn Jahren aktiv. Willi Farnung (Klarinette), Henrike Eskens (Waldhorn), Holger Koslowski (Oboe), und Gerhard Nauroth (Fagott) standen auch bereits im Altenberger Dom und in verschiedenen Kölner Kirchen. Die Musiker leben privat in Wermelskirchen, Burscheid und Leverkusen. Farnung verstand es auch, die ausgewählten Kompositionen ausführlich zu moderieren.

Nach den kräftigen Bläserstimmen brachten Sonja und Peter Schütt (Leichlingen-Witzhelden) eine konträre Farbe ins Programm. Selbst komponierte und -getextete Lieder trägt das Duett mit lebendiger Gestik vor, instrumental ergänzt von Peter Schütt entweder auf Gitarre oder Piano, erzählen sie von alltäglichen Dingen auf humorvoll satirische Art. Obwohl sie in ihren vier lebensklugen Chansons keinen Hänger hatten, drehte sich ihr Abschluss-Song speziell um diese für Künstler peinliche Situation.

Die Vorträge wechselten zu ruhiger Flötenmusik. Doris Forst und Jutta Steffens (Leverkusen) begannen mit zwei Sätzen aus einer Suite, unterstützt von Musikschul-Dozentin Joanna Stepalska-Spix (Querflöte). Während Steffens seit Kindertagen die musikalische Tradition ihrer Familie fortsetzt, hatte Forst erst vor einigen Jahren Zeit, Noten zu lernen und die Flöte zu wählen.

„Still on Stage“ zeigt sich beim Auftritt als Ü 60-Band gelassen

Die zweite Auftrittshälfte begann mit Doris Forst und ihrer Lehrerin bei einem Plausch am Kaffeetisch. Zu ihren Flöten gab der Kontrabass (Jörg Spix) die weiche Basis.

Mit dem technisch aufwändigsten Equipment bestückte die Band „Still on Stage“ die Bühne. In Ruhe gaben sich die fünf Musiker als Ü60-Band zu erkennen. An der Lead-Gitarre ließ sich Jürgen Kosawe aus, die Rhythmus-Saiten waren Klaus von Pedolls Sache, von Gitarre zur Mundharmonika wechselte oft Peter Schnellzer, Harald Herrmann ließ die Drums dröhnen. In ihrem gemeinsamen Wohnort Köln-Dünnwald bleibt der harte Sound der dynamischen Freizeit-Rocker im hauseigenen Keller.

Cover-Songs aus den 60er Jahren animierten auch im Haus der Kunst die Besucher, sich im Takt zu bewegen und zu klatschen.

Für die Band war dies der erste öffentliche Auftritt. Ihre Musikerfahrungen könnten unterschiedlicher nicht sein: Von dreißigjähriger Praxis bis zu zwei absolut neu dazugestoßenen Mitspielern, hatten sie für diesen Abend nur fünf Wochen Probemöglichkeit.

Eine Wiederholung des Hausmusik-Festivals ist denkbar. Kinzel: „Hausmusik ist eine Wundertüte, in die es lohnt, hineinzuschauen. Es wäre schade, wenn niemand von dem reichen, musikalischen Potenzial unserer Umgebung erfahren würde.“

HAUSMUSIK-FESTIVAL

PREMIERE Die Musikschule hat ihr neues Hausmusik-Festival als Premiere ins Leben gerufen: Eine neue Idee, die unabhängig von der Instrumentengattung und ohne Altersbegrenzung der Teilnehmer funktioniert. Lediglich für die Größe der Ensembles gibt es eine Vorgabe: Es muss mindestens aus zwei Personen bestehen. Da von den Vortragenden zwei verhindert waren, ergänzten Musikschuldozentin Joanna Stepalska-Spix und Jörg Spix die fehlenden Stimmen. Eine Wiederholung des Burscheider Hausmusik-Festivals schließt Musikschulleiter Thomas Kinzel nicht aus.