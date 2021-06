Musicalische Academie hat neuen Dirigenten

Musik

+ © Doro Siewert Dr. David Boakye-Ansah leitet die Musicalische Academie von 1812 zu Burscheid seit dem Sommer. © Doro Siewert

Dr. David Boakye-Ansah leitet das Orchester seit dem Sommer. Bald steht das erste Konzert an.

Von Sabine Naber

Die ersten Proben sind geschafft: „Es funktioniert sehr gut. Wir haben viel Klassik gespielt, jetzt nähern wir uns musikalisch der Romantik an“, sagt Dr. David Boakye-Ansah, der das Orchester der „Musicalischen Academie“ seit den Sommerferien dirigiert.

Er ist der 19. Dirigent seit der Gründung des Orchesters 1812 und ist der Nachfolger von Wolfgang Georg, der die Musicalische Academie 24 Jahre leitete und es jetzt als Bratschenspieler unterstützt. Zurzeit proben die Musiker besonders engagiert. „Wir freuen uns schon auf unser erstes gemeinsames Konzert am 26. Januar, 17 Uhr, hier im Haus der Kunst“, erzählt der Dirigent.

Unter der Überschrift „Jetzt wird‘s romantisch“ werden Werke von Hummel, Mendelssohn und Wagner gespielt. Darunter das „Siegfried-Idyll“, das Dr. Boakye-Ansah als ein sehr untypisches Stück für Wagner sieht: „Es ist eine Gelegenheitskomposition, die Wagner als Geburtstagsgeschenk für seine Frau Cosima geschrieben hatte.“

38-Jähriger will jungen Musikern Bühne bieten

Als Solist wird der Trompeter Juri Eckhoff spielen. „Wir geben gerne jungen Solisten, die von außen kommen, eine Bühne“, sind sich Anke Wischer und Dr. Till Werner vom Vorstand einig. Nicht zuletzt, weil es beispielsweise für junge Hochschüler ein ganz anderes Gefühl sei, mal mit einem Orchester, statt nur mit einem Pianisten zusammen zu spielen.

Dr. Boakye-Ansah ist 38 Jahre alt und hat an der Universität der Künste Berlin und der evangelischen Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert. „Mit Klavier habe ich angefangen, aber mein Hauptinstrument ist die Posaune. Als Ensembleschwerpunkt habe ich Orchesterdirigat gewählt. Und angedacht, es mal im Hauptberuf zu machen“, sagt er. Auch war der 38-Jährige Stipendiat des Richard-Wagner-Verbandes Berlin-Brandenburg bei den Bayreuther Festspielen im Jahr 2009.

DAS ORCHESTER GESCHICHTE Die „Musicalische Academie von 1812 zu Burscheid“ ist Deutschlands ältestes Laienorchester. Jacob Salentin von Zuccalmaglio hatte damals eine Gesellschaft gegründet, die „Unterhaltung und Ausbildung in der Tonkunst einzig zum Zweck hat“. Zuccalmaglio war Notar und arbeitete als „maire“ (Bürgermeister) in Schlebusch. Dem Orchester gehören rund 40 Spieler an. www.musicalische-academie.de

Von 2008 bis 2011 war Dr. Boakye-Ansah immer wieder Lehrbeauftragter für das Fach Musikwissenschaft in Berlin und entdeckte die Lehre für sich. Nach dem Referendariat trat er eine Stelle als Studienrat für Musik und Evangelische Religionslehre am Nicolaus-Cusanus-Gymnasium in Bergisch Gladbach an. Hier leitet er das Bläserorchester sowie die Big-Band. Inzwischen bildet er als Fachmoderator für Musik Lehrer fort. „Juri Eckhoff, der uns bei meinem Antrittskonzert unterstützt, war einer meiner ersten Absolventen“, erzählt er. Seit 2017 ist er Fachleiter für Musik am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Leverkusen.

18 Dirigenten bewarben sich für die musikalische Leitung

Gefragt, wie es mit Nachwuchsmusikern im Orchester aussieht, bedauert der Dirigent, dass in vielen Schulen nicht durchgängig Musikunterricht angeboten werde. Die Referendare würden jetzt versuchen, Strategien zu entwickeln, um es diese Situation verbessern. „Auch werden immer weniger Kinder von zu Hause aus an die Musik herangeführt. Das macht es für uns als Orchester schwer.“ Durch einen Rundbrief an die Schulen hatte er erfahren, dass das Orchester einen neuen Dirigenten sucht.

„Es gab 18 Bewerber, vier von ihnen haben wir nach einem Bewerbungsbogen zu uns eingeladen. Sie mussten ein Pflicht- und ein Wahlstück dirigieren“ erklärt Anke Wischer das Prozedere. Das Orchester habe eindeutig für Dr. Boakye-Ansah votiert. Zwei Konzerte stehen pro Jahr fest im Programm des Orchesters. Im Beethoven-Jahr 2020 gibt es einen zusätzlichen Auftritt.