Montanusstraße in Teilen gesperrt

Burscheid. Ab Mittwoch, 13. September, wird im Auftrag der Technischen-Werke Burscheid (TWB) der Kanal in der Montanusstraße erneuert, um die hydraulische Leistungsfähigkeit des Systems zu erhöhen. Die Arbeiten werden durch die Firma August Dohrmann durchgeführt und voraussichtlich bis zum 22. September andauern. Für die Anbindung an den Bestandskanal wird die Montanusstraße am Übergang zur Bergstraße für den Verkehr vollständig gesperrt.