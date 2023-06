Kinder bringen eine große Show in die Manege

Am Wochenende können 134 Kinder aus Burscheid zeigen, was sie beim Circus Proscho alles gelernt haben. Die Artisten, Clowns und Löwenbändiger erobern Samstag und Sonntag die Manege.

Burscheid. -- Die ganze Woche über wurde wieder trainiert: Der Circus Proscho ist wieder da und hat seinen Standort auf dem Bolzplatz in Hilgen bezogen. Erneut werden aus ganz normalen Kindern Artisten, Clowns, Löwen-Bändiger. „In diesem Jahr sind 134 Kinder dabei“, berichtet Peter Kaiser vom Mitmachzirkus e.V. „Wir haben schon ab Februar keine Anmeldungen mehr entgegen genommen, so viele Anfragen hatten wir.“

Aufführungen beginnen um 14 und um 11 Uhr

Was sie alles gelernt haben, was sie können, das zeigen die Kinder am Samstag und Sonntag während zweier Aufführungen. Das Zirkuszelt öffnet sich am Samstag um 14 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Und das Beste: Es gibt noch Karten, wie Peter Kaiser auf Anfrage bestätigt. „Allerdings nur noch auf der Tribüne“, schränkt er ein. Erwachsene zahlen 8, Kinder ab vier Jahre vier Euro.

Gleich in acht „Unterrichtsfächern“ konnten sich die Kinder während ihres einwöchigen Trainings erproben: Glas-Balance (die Kinder balancieren Weingläser), Boden-Akrobatik (Pyramiden, tolle Figuren und sportliche Darbietungen), Clownerie (Lachen, Gags und viel Lustiges), Hula-Hoop- Reifen (viel Eleganz), Jonglage (da sind Konzentration und Geschicklichkeit gefragt), Seiltanz/Drahtseil (Gleichgewichtssinn und Grazie sind das A & O), Trapez oder Cube (da kann es hoch hinaus unter die Kuppel gehen). Und, ganz wichtig, die gefährlichen (!) Löwen sind natürlich auch am Start.

Schon seit 2011 sind der Verein Mitmachzirkus und der Circus Proscho Partner. Angefangen hatte alles mit einem Projekt an der Ernst-Moritz-Arndt Schule, das eine Gemeinschaft aus Eltern auf privater Basis weiterführte. Seit 2018 ist der Mitmachzirkus ein eingetragener Verein – und stemmt alljährlich mit dem Circus-Team das gemeinsame zirzensische Wunder: Wenn die Kinder ihnen vielleicht bisher ganz unbekannte Fähigkeiten entdecken und sie in der Zirkusmanege in ganz neue Rollen schlüpfen.

Zwischenzeitlich suchte der Circus Proscho ein neues Gelände, aber der Zusammenarbeit tat das keinen Abbruch. nal