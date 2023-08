Mit dem Rad in der Region unterwegs

Nach Wipperfürth, Hückeswagen, Düsseldorf oder durch Solingen.

Bergisches Land. Was das Bergische Land ausmacht, lässt sich besonders gut beim Radeln erleben. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Wuppertal-Solingen hat für die kommenden Wochen vier Touren ausgearbeitet, die für alle Fahrradinteressierten im Bergischen Land interessant sein dürften.

Mittwoch, 23. August, 10 bis 17 Uhr; Start: Lennep: Die 70 Kilometer lange „Wasserquintett“-Route führt unter anderem an Panzer-, Wupper- und Kerspetalsperre vorbei. In Wipperfürth ist eine Einkehr vorgesehen, über Hückeswagen geht es dann weiter auf der Balkantrasse. Die Tour wird als schwer eingestuft, 700 Höhenmeter gilt es zu überwinden. Treffpunkt ist der Bahnhofsvorplatz in Lennep. Anmeldungen nimmt Tourenleiter Dieter Krohn bis 22. August entgegen unter Tel. 0176-44404036 (gerne über Whatsapp).

Sonntag, 17. September, 11 bis 18 Uhr; Start: Solingen: Bei „Wohnen im Licht“ geht es durch die

13 Siedlungen des Spar- und Bauvereins Solingen vorbei am ehemaligen Botanischen Garten, dem Coppel-Park, und zuletzt nach Höhscheid in die Siedlung Weegerhof, wo das Waschhaus aus den 1920er Jahren besichtigt werden kann. Die Tour umfasst 20 Kilometer bei 200 Höhenmetern. Eine Pause ist im Gasthaus Weeger Hof vorgesehen. Treffpunkt: Südpark in Solingen, der gut mit dem Zug zu erreichen ist. Anmeldungen bis 16. September an Reinhold Weber: Tel. 0157-52239112.

Mittwoch, 20. September, 10 bis 17 Uhr; Start: Solingen: Dieses Mal sind die Kalksteinbrücken bei Wülfrath das Ziel. Die Teilnehmer fahren auf der Solinger Korkenziehertrasse entlang der Düssel nach Wülfrath. Zurück geht es über Mettmann (Einkehr), Hochdahl und Haan. Die schwere Strecke ist 62 Kilometer lang (700 Höhenmeter). Treffpunkt: einmal mehr der Solinger Südpark, 10 Uhr; oder der Parkplatz des Kunstmuseums in Solingen, 10.30 Uhr. Anmeldungen bis 19. September bei Dieter Krohn: Tel., 0176-44404036.

Mittwoch, 11. Oktober, 10 bis 17 Uhr; Start: Solingen: Die leichte, 50 Kilometer lange Radtour nach Zons führt über Hilden, Benrath und die Rheinbrücke der A46. Einkehr ist in Uedesheim. Zurück geht es per Fähre und dann über die Urdenbacher Kämpe und Düsseldorf-Garath. Treffpunkt: Solingen-Hauptbahnhof, 10 Uhr; Parkplatz Engelsberger Hof in Solingen, 10.15 Uhr. Anmeldungen bis zum 10. Oktober bei Dieter Krohns, Tel. 0176-44404036. -KS-

Weitere Informationen zu den Touren gibt es online – auch zu geeigneten Rädern und mehr: touren-termine.adfc.de