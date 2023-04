Mit 100 Fragen die eigene Heimat entdecken

Im Grupello-Verlag ist neu das Quiz über das Bergische Land erschienen. Autor ist der aus Burscheid stammende Christian Lentz.

Von Nadja Lehmann und Stephan Eppinger

Das Bergische Land mit seinen grünen Tälern, den stattlichen Burgen und den alten Industrieanlagen gilt als geerdete und liebenswerte Heimatregion. Große Namen finden sich dort genauso wie erfolgreiche Erfindungen und eine große kulturelle Vielfalt. Aber auch Mythen, Sagen und Geheimnisse machen diesen Landstrich nicht nur für seine Bewohner reizvoll. „Ich missioniere ja immer“, bekennt der in Burscheid aufgewachsene Christian Lentz mit einem Augenzwinkern. Sein Bergisches Land, das liebt er. Und kennt es gut, schließlich hat er vor geraumer Weile auch für den Bergischen Volksboten geschrieben. „Wenn ich von Bochum aus in die Richtung fahre, fühlt sich das an wie Nach-Hause-Kommen“, sagt er.

Deshalb war sein neuestes Projekt, das Quiz aus dem Grupello-Verlag über das Bergische Land, Herzensangelegenheit und Heimspiel. 100 Fragen und Antworten haben die beiden Autoren und Quiz-Experten Christian Lentz und Sebastian Stöwer in dem unterhaltsamen Kartenspiel zusammengestellt, das in der Familie genauso gut funktioniert wie an einem Spieleabend mit Freunden und Bekannten.

Das Quiz vom Bergischen Land hat es schon einmal gegeben. „Aber in der Quadratform“, sagt Lentz. Vier Auflagen gab es davon, ging also, wie Lentz beschreibt, „durch die Decke“. Dann entschied sich der Grupello-Verlag, für seine Heimat-Quizs eine größere rechteckige Form aufzulegen. Größer und bunter kommt das Bergische-Land-Quiz nun daher; auf seinem fröhlichen illustrierten Cover tummeln sich Schloss Bensberg, Schloss Burg und die Müngstener Brücke.

„Ich habe diese Neuauflage als Neustart begriffen“, sagt Christian Lentz. Klassische Fragen wie just nach Schloss Burg oder zur Müngstener Brücke blieben natürlich unverzichtbar. „Ich habe aber auch Neues aufgenommen“,sagt Lentz. Gemeinsam mit dem aus Leverkusen stammenden Sebastian Stöwer tourte er aufmerksam durchs Bergische. Und entdeckte beispielsweise auf einem Ausflug mit seiner Mutter und seiner Frau die Mitfahrbänke in Altenberg, die sogleich Aufnahme im Quizkanon fanden.

Zu den Fragen gehört aber auch der Name Bergisches Land selbst. Waren es die vielen Hügel, die dieser Region den Namen gaben, oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Berühmt geworden ist auch ein 81-jähriger Italiener, der 2019 mit seinem Jaguar von England zum Papst im Vatikan wollte. Doch er landete in Morsbach, wo der ungewöhnliche Name eines Stadtteils sein Navi überlistete.

In den Fokus rückt im Quiz unter anderem auch der Pastorengang in der Aggertalhöhle. Warum dieser Gang diesen Namen trägt, erfahren die Spieler auf der Rückseite der Fragekarte. Kulinarisch wird es auf Schloss Bensberg, doch wie heißt noch einmal das bekannte Gourmetrestaurant, das dort beheimatet ist? Gesucht wird außerdem eine Kopfschmerztablette, die der Chemiker Felix Hoffmann 1897 in Elberfeld entwickelt hat.

Der Blick wird ins gesamte Bergische Land

Im Blickfeld steht außerdem der Fernsehsendemast in Witzhelden, der nach einem früheren Bürgermeister des Höhendorfs benannt worden ist. Und natürlich dürfen auch die legendäre Bergische Kaffeetafel mit ihrer Dröppelmina, der Bergische Löwe, die Odenthaler Hexen und der Altenberger Dom bei den Fragen nicht fehlen.

Gefragt wird zudem nach dem Hollywoodstar, der vom Burscheider Dietmar Pohl stilecht mit einem imposanten Messer ausgestattet wurde. Und wie lautet der Namenszusatz, den Besucher auf dem Leichlinger Ortsschild lesen können?

Die Remscheider Firma Vaillant taucht ebenso auf wie der Unverpackt-Laden in Wermelskirchen. Und: Wer weiß, dass Elefantendame Tuffi, die aus der Schwebebahn in die Wupper sprang, einen tierischen Vorgänger hatte?

„Wir haben hier so viel auf kleinem Raum“, gerät Christian Lentz, der mittlerweile in Bochum lebt und arbeitet, übers Bergische einmal mehr ins Schwärmen. Er liebt die Mischung aus Berg und Tal, das Wasser, die Mühlen. Entdeckt hat er während der Recherche für sich die Erzquellbrauerei im oberbergischen Bielstein. „Das ist schon lecker“, findet er.

Das Bielsteiner Hopfengetränk deutet bereits an, was als nächstes kommt: „Wir haben den Zuschlag fürs Bier-Quiz bekommen“, freut sich Christian Lentz.

Quiz

Das Quiz über das Bergische Land ist ab sofort erhältlich und kostet 16,99 Euro. Es umfasst 104 Tafeln im Format 10,5 x 15,5 Zentimeter. Das Quiz ist über den Buchhandel, den Verlag oder online erhältlich. ISBN 978-3-89978-434-3. grupello.de