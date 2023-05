Mercedes bringt Krad zu Fall

Einsatz

+ © Polizei RBK Ein herrenloses Auto rollte auf die Straße. © Polizei RBK

Mit einem Auto, in dem kein Fahrer saß, ist am Freitagmorgen in Massiefen ein Motorradfahrer zusammengestoßen.

Er wurde dabei nach Polizeiangaben schwer verletzt. Der 60 Jahre alte Burscheider war Richtung Kuckenberg unterwegs, als plötzlich von einem Grundstück ein Mercedes auf die Straße rollte. Der Burscheider prallte mit dem Mercedes zusammen und stürzte.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes hatte sich offenbar selbstständig gemacht, obwohl die letzte Nutzerin des Fahrzeuges nach eigenen Angaben die Handbremse angezogen hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Straße Massiefen war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. -nal-

Weitere Blaulichtmeldungen