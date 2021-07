Menschenkette gegen geplante Rastanlage

Protest

Aus Protest gegen ein Bauvorhaben in Dürscheid gingen am Sonntagmittag etwa 1000 Bürger auf die Straße.

Von Sabine Naber

Mit einer Menschenkette protestierte am Sonntagmittag die Bürgerinitiative Burscheid gemeinsam mit der entsprechenden Initiative aus Leverkusen gegen die möglichen Baupläne einer so genannten PWC-Anlage mit 50 Lkw- und 20 Pkw-Stellplätzen in Dürscheid neben der Autobahn 1. Der Zusammenschluss der Leverkusener und Burscheider Menschenketten fand symbolisch in Leverkusen auf der Autobahnbrücke in Höhe der Bruchhauser Straße statt.

„Der Leverkusener Oberbürgermeisters Uwe Richrath, die Sprecher unserer beiden Bürgerinitiativen und ich haben uns auf der Brücke die Hand gegeben. Dann sind wir Richtung Burscheid, die anderen Richtung Leverkusen entlang der Menschenkette gegangen“, schilderte Bürgermeister Stefan Caplan das Procedere.

Die Menschen standen Hand in Hand an den Straßen, kleine Lücken wurden mit rot-weißem Flatterband geschlossen. Es gab einen Shuttle-Service und an der ehemaligen Schuhfabrik konnte man sich mit Kaffee und Kuchen stärken. „Alles ist sehr gesittet abgelaufen, es gab einen großen Zusammenhalt zwischen den Bürgern und der Polizei“, sagte Edwin Elias von der Bürgerinitiative in Burscheid. Er zeigte sich positiv überrascht von der Aktion: „Ich hatte mir vorgestellt, dass 500 bis 1000 Bürger heute dabei sind. Und wir haben die 1000 wirklich geschafft“, sagte er.

Ein Bodengutachten könne auch noch Überraschungen bringen

Den Zusammenschluss mit den Leverkusenern bezeichnete Elias als wichtig, denn beide Städte seien durch die geplante Baumaßnahme geplagt. Gegen die Park- und WC-Anlage sind die Burscheider, weil beispielsweise das naheliegende Wohngebiet durch die Einfädelungsspur, die nur 100 Meter entfernt wäre, massiv beeinträchtigt würde. „Außerdem sind die Kosten dafür vier- bis fünfmal so hoch wie normal, weil die hügelige Topografie es schwieriger macht“, sagte Elias und nannte weitere Fakten, die nach Meinung der Bürgerinitiative gegen die Errichtung der Anlage sprächen: „Rund 25 000 Quadratmeter Naturschutzgebiet müsste dann versiegelt, das Landschaftsschutzgebiet überbaut werden. Und wir befürchten Prostitution, Drogenhandel und wollen nicht die Hinterlassenschaften der Nacht in unserem Dorf haben.“

Ein Bodengutachten gebe es noch nicht. Das könnte auch Überraschungen bringen, denn die Häuser seien nicht unterkellert, weil sie auf Lehmboden stünden. „Wir wissen dass solche Anlagen gebraucht werden, aber hier würde am Bedarf vorbeigeplant. Die schlechte Infrastruktur und die fehlende Sicherheit stellen für die Lkw-Fahrer keine Lösung dar“, war man in der Bürgerinitiative überzeugt.

Das konnte auch Lena Amarniss, die am Steinweg wohnt, unterschreiben. „Wir wären ganz direkt betroffen, könnten von unserem Garten aus auf die Anlage gucken, die dann weniger als 200 Meter entfernt wäre. Hier in Dürscheid wohnen viele junge Familien. Was an Fläche für diese Anlage verloren gehen würde, das ist immens“, sagte die Anwohnerin.

BÜRGERINITIATIVE BURSCHEID HINTERGRUND Die Bürgerinitiative Burscheid ist überzeugt, dass statt dieser geplanten Anlage, die einen immensen Aufwand für nur 50 LKW bedeuten würde, ein Autohof für 300 LKW gebaut werden sollte. Geht es nach ihr, dann sei eine Rastanlage in Köln-Niehl aufgrund der Nähe zum Kölner Hafen und der Containerverladung in Köln-Eifeltor sowie der vorhandenen Infrastruktur zu favorisieren. Noch vier weitere Standorte kämen dafür in Frage.

Als sich gegen 13 Uhr die Menschenkette aufzulösen begann, bedankte sich Elias bei seinen Mitstreitern: „Die Resonanz war super und das Meinungsbild damit klar. Ihr habt dem Ganzen den richtigen Rahmen gegeben.“ Stefan Caplan lobte die Organisatoren, die die Sache wohlüberlegt und sachlich angegangen seien. „Bei ihnen steht die Sache im Vordergrund, sie argumentieren konstruktiv.“ Elias betonte, dass man keinen Krawall machen und keinen Ärger haben möchte: „Wir wollen jetzt unsere Sichtweise Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer verdeutlichen und hoffen auf einen konstruktiven Austausch. Der Preis für diese Anlage - und damit meine ich das gesamte Paket - ist einfach zu hoch.“