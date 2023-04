Mehr als 2000 Schüler sind bei der Umweltwoche dabei

Die 25. Umweltwoche findet vom 22. bis 28. April in Burscheid statt.

Von Susanne Koch

Burscheid. Die Kindertagesstätten und Schulen in Burscheid sind wieder Hauptakteure der Umweltwoche, die vom 22. bis 28. April stattfindet. Aus etwa 60 unterschiedlichen Einzelaktionen des dreiwöchigen Umweltprogramms konnten sich Kitas, Schulen und Offene Ganztage das für sie Passende auswählen. Die meisten der über 2000 teilnehmenden Kinder werden sogar mehrfach aktiv sein.

Die Schülerinnen und Schüler einzelner Klassen werden besucht von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Metabolon oder sie werden selbst nach Lindlar fahren und dort neugierig an Erkundungen teilnehmen. Sie werden sich mit Klima, Umwelt, Abfallentsorgung, den heimischen Tierarten, dem Wasser und der Energie beschäftigen. Und das sogar über die eine Woche hinaus – bis zum 12. Mai.

Für die Umweltwoche kann die Stadt Burscheid wieder auf viele Kooperationspartner bauen: auf den Rheinischen-Bergischen Kreis mit Landrat Stephan Santelmann an der Spitze, dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband, der Belkaw GmbH und den Stadtwerken Burscheid. „Anders als in den Jahren zuvor, laden wir aufgrund des Jubiläums zur Umweltwoche bereits am Samstag, 22. April, um 17 Uhr an die Bühne in der Kirchenkurve ein“, sagt Bürgermeister Dirk Runge.

Um 17 Uhr ist dort Eröffnung mit Fassanstich; um 17.30 Uhr Rückblick auf 25 Jahre Burscheider Umweltwoche, um 18 Uhr spielt DÜX, eine Kölschrock-Coverband, um 20.30 Uhr Kärnseife aus Leichlingen, Musik, die sich gewaschen hat.

Der Einzelhandel öffnet von 13 bis 18 Uhr seine Türen

Am Sonntag, 23. April, beginnt das Programm um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Evangelischen Kirche Burscheid. Um 12 Uhr beginnt der Frühschoppen mit der „Die Maverick's Band“; um 13.50 Uhr erzählen Mitglieder des DLRG wer sie sind und was sie machen; um 14.10 Uhr tritt Diwan el Shark das orientalische Tanzstudio auf; um 14.40 Uhr stehen die Dance Mice, Essence Ladies und Dance Team der TG Hilgen auf der Bühne; um 15.30 Uhr wird die Burscheiderin, der Burscheider des Jahres 2022 geehrt; und um 16 Uhr treten „Ich und Du“ auf. Mitsingen ist strengstens erlaubt. Der Einzelhandel hat von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte geöffnet. Die Händler bieten vor ihren Geschäften eine Menge Aktionen, Rabatte und vieles mehr an. Ein Flohmarkt für Kinder und Jugendliche findet auf dem neugestalteten Sparkassenplatz von 11 bis 18 Uhr statt. Der Aufbau ist ab 9 Uhr möglich. Anmeldung bis zum 19. April an planung@burscheid.de.

Der Umweltmarkt beginnt am Freitag, 28. April, um 10 Uhr mit Grußworte und Eröffnung. Um 10.15 Uhr beginnt Nina Windmüller mit ihrer Fußball-Freestyle Show; um 10.30 Uhr treten die Kindertagesstätten mit „Die Kleinen ganz groß beim Umwelt- und Klimaschutz“ auf; um 11.45 Uhr gibt es eine Ballonshow mit dem Titel „Oh Larry“; um 12 Uhr werden die Dankeschön-Gutscheine durch die Revea GmbH und die Stadtwerke Burscheid ausgegeben; um 12.15 Uhr ist Preisverleihung des Mal- und Bastelwettbewerbs der Kitas durch die Umweltwochen-Patin, die Fußball-Freestylerin Nina Windmüller; um 15 Uhr findet das Theaterpädagogische Kochprojekt „Das Geheimnis der Gemüsesuppe“ des Gorilla Ernährungstheaters statt und um 16 Uhr treten die „Dancers with hearts“ und die „Megadancers“ des Jugendzentrum Megafon auf.

„Wir freuen uns sehr auf die aktiven und umweltgerechten Tage im April“, sagt Bürgermeister Dirk Runge. „Und wünschen viel Spaß.“