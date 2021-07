Aus dem Megafon wird Raumschiff Enterprise

Montanusstraße

Im einstigen Raum des Jugendbüros richtet Marc Munz, Leiter des Jugendzentrums, ein Paralleluniversum mit VR-Brillen ein.

Von Nadja Lehmann

Eigentlich hätte heute Abend der Punk abgehen sollen im Jugendzentrum Megafon. In Erinnerung an die alten Tage, als sich das Megafon noch mit „ph“ schrieb, Manfred Zenses Chef war und der Standort in Sträßchen. Für viele eine wichtige, unvergessliche Zeit, das spürte der heutige Leiter Marc Munz bei Amtsantritt rasch. Und er rief die Revival-Party ins Leben, eine Veranstaltung, die sich an die Generation Ü 30 wendet. Aber nicht heute. Wegen des Corona-Virus wurde sie abgesagt.

Von Stillstand kann an der Montanusstraße ansonsten aber keine Rede sein. Im Gegenteil. Denn nachdem das Trio des Jugendbüros aus seinem Raum auszog, um in der Villa Biz am neuen Standort zum Quartett zu werden, hat Marc Munz mehr Platz. Gestrichen und renoviert ist das einstige Jugendbüro schon: Auf dunkelblauer Wand schweben Saturn und Mars vorbei, auf einer Seite hängt ein großer Flatscreen. Noch fehlt das Sofa. Und das Wichtigste: VR-Brillen (Virtual Reality). In ungefähr fünf Wochen sollen sie da sein. Und dann: „Kann man sich wegbeamen“, sagt Munz lachend.

Dann nämlich können die Jugendlichen spielen und in virtuelle Welten abtauchen. Und auf dem Flatscreen kann man verfolgen, was der andere spielt und in welchem Paralleluniversum er sich bewegt. Grenzen sind dann aufgehoben. „Ein kleines Raumschiff Enterprise“, bezieht sich Munz auf die dortigen Holodecks, die virtuelle Welten in Perfektion simulieren konnten. „Die Einsatzmöglichkeiten sind unendlich“, gerät Munz ins Schwärmen. Sei es bei Ausbildungsmessen, auf denen man bestimmte Berufssituationen anspiele (der Kranführer in luftiger Höhe), ob in der Medizin oder in der Trauma-Therapie: „Wir stehen am Anfang einer großen Entwicklung“, sagt Munz. Und an der Montanusstraße ist man mit dabei.

Die virtuelle Kutschfahrt begeisterte Marc Munz

Auf die Idee sei er gekommen, als er den Raum nach dem Auszug des Jugendbüros gesehen habe, erzählt Munz. „Strom und Kabel waren gelegt, es war ja alles da. Ich habe überlegt, wie man das nutzen kann.“ Ein Düsseldorfer Freund, der ein virtuelles Projekt zum Clara-Schumann-Jahr 2019 realisiert hatte, sagte Unterstützung zu – und ließ Munz eine virtuelle Kutschfahrt machen. „Irre“, sagt der. „Man spürt die Kutsche übers Pflaster rumpeln, der Wind weht und die Mähne des Pferdes.“ Keineswegs nur für Jugendliche sei der Blick durch VR-Brille lohnend, sondern „auch für Ältere, die nicht mehr mobil sind.“

Beim Renovieren packte ein Jugendlicher an, was den Megafon-Leiter besonders freute: Saiko sei Maler-Azubi und habe auf Anfrage sofort Hilfe zugesichert. Die Planeten an der Wand spiegeln natürlich die Welten von Star Trek und Raumschiff Enterprise wider. Damit sich die Kids nicht im Unendlichen verlieren, wird aber eines begrenzt: Die Zeit, in der man durch die Brille blickt. Mehr als eine halbe Stunde soll´s nicht ein, sagt Munz.

Denn eigentlich ist der Megafon-Leiter durchaus überzeugt analog unterwegs. „Das A&O ist Beziehungsarbeit“, sagt er. Ihm ist wichtig, die Jugendlichen zu begrüßen, ihnen einen kurzen Empfang zu bereiten: „Das bindet.“

Er selbst arbeitet seit fünf Jahren im Haus. „Ich bin gerne hier. Ich freue mich jeden Morgen, dass ich hier den Tag verbringen darf“, verrät er. Eine Stellenanzeige brachte ihn nach Burscheid: „Ich hatte das Gefühl, die meinen mich.“ Vor allem freieren Gestaltungsraum habe er damals gesucht und gebraucht. Und an der Montanusstraße gefunden. Dort setzt er darauf, dass alle voneinander lernen – und schätzt deshalb auch Veranstaltungen, auf denen der Achtjährige den 17-Jährigen trifft.

MEGAFON

MONTANUSSTRASSE Geöffnet ist dienstags bis samstags ab 15 Uhr. Freitags und samstags bleiben die Größeren (15 bis 21 Jahre) unter sich, die Jüngeren müssen um 19 Uhr gehen.

ANGEBOT Neu ist der Schauspielkurs, der sich mittwochs um 17 Uhr trifft. Jeden Dienstag ist Mädchentag (Schminken, Stylen, Reden); es gibt auch ein eigenes Mädchenzimmer.