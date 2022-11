Burscheid. Am Wochenende öffnet im Kinder- und Jugendzentrum Megafon ein Indoor-Weihachtsmarkt mit Namen Mega-Advent. Die Besucher erwartet ein weihnachtliches Programm mit vielen Ständen, Tänzen, Liedern, Speisen und Getränken. Am Samstag, 26. November, ist in der Montanusstraße 15 von 14 bis 20 Uhr, am Sonntag, 27. November von 12 bis 18 Uhr geöffnet. nal